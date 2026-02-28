Sport x Náutico: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos maiores clássicos regionais, Sport e Náutico fazem duelo neste domingo (1/3), às 18h, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. As equipes vivem grande fase na temporada e buscam mais uma taça. Maior vencendor do Estadual, o Leão da Ilha almeja a 46ª conquista, enquanto o Timbu quer o 25° título da competição.

Além disso, a final do Campeonato Pernambucano 2026, além da histórica rivalidade entre Sport e Náutico, também terá outro atrativo nas áreas técnicas: o duelo de gerações entre Roger Silva, do lado rubro-negro, e Hélio dos Anjos, pelo lado alvirrubro.

Esta, aliás, será a primeira vez desde 2025 que um clássico no Estado contará com as duas torcidas. Naquela temporada, Santa Cruz e Sport se enfrentaram no Arruda, em partida marcada por confrontos entre organizadas nos arredores do Recife.

Onde assistir

A partida entre Sport e Náutico, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, portanto, terá a transmissão da TV Globo (PE) e do Canal Goat.

Como chega o Sport

O Leão da Ilha, aliás, chega forte para o confronto por conta da campanha na temporada. Na primeira fase do Estadual, o time terminou na segunda posição, com 14 pontos, justamente atrás do Náutico. Na semifinal, passou pelo Retrô, com vitórias nos dois jogos. Jogando diante de sua torcida, o Sport, assim, busca construir uma vantagem no placar agregado para levar ao jogo de volta.

Em coletiva, o treinador Roger Silva ressaltou o processo de reconstrução da equipe: “Acho que a gente fez escolhas que, hoje, foram assertivas. Traçamos um plano de quando estrear, o mínimo de tempo para a gente montar um time competitivo, com ideias e aquilo que a gente esperava ser o ideal. A gente está em reconstrução, não tem como você montar uma equipe potente em 50 sessões de treino.”

Como chega o Naútico

Do outro lado, o Timbu também vive grande fase na temporada. Na primeira fase, o time liderou a tabela, com 18 pontos, com apenas uma derrota. Na fase seguinte, venceu o Santa Cruz nos dois duelos e não tomou gol nas duas partidas. Aliás, o Alvirrubro ostenta os melhores números da competição: o melhor ataque, com 22 gols marcados e a defesa menos vazada, com apenas quatro gols sofridos. Por ter a melhor campanha, o Náutico, portanto, decidirá a finalíssima jogando nos Aflitos, diante do seu torcedor.

O técnico Hélio dos Anjos tem duas notícias para o duelo. Mateus Silva, que começou no primeiro jogo das semifinais contra o Santa Cruz, sofreu uma entorse no tornozelo. Ele dificilmente terá condições de jogo. Por outro lado, o goleiro Muriel está recuperado de um desconforto muscular e será titular.

Pelo lado do Timbu, Hélio dos Anjos, destacou a responsabilidade do clube na decisão: “O Náutico não pode entrar no Pernambucano que não seja para ganhar. É muito gratificante ter a oportunidade de disputar o título diante da grandeza do Sport. A melhor maneira de respeitar o adversário é tentar vencê-lo.”

SPORT x NÁUTICO

Final do Campeonato Pernambucano – Jogo de ida

Data-Hora: 1/3/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Davi Gabriel; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos De Pena; Gustavo Maia, Gustavo Coutinho e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Paulo Sérgio, Júnior Todinho e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Luiz Claudio Regazone

