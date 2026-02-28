Yamal faz hat-trick, Barcelona bate o Villarreal e segue líder do Espanhol

Com uma atuação de gala de Lamine Yamal, o Barcelona venceu o Villarreal por 4 a 1 neste sábado (28/2), no Camp Nou, pela 26° rodada do Campeonato Espanhol. Gueye chegou a marcar para o Submarino Amarelo, mas com três gols de seu camisa 10 e um de Lewandowski, já nos acréscimos, o clube catalão somou mais três pontos na La Liga.
Com o resultado, o Barcelona chega a 64 pontos e segue firme na ponta do Campeonato Espanhol, sem chances de ser ultrapassado pelo Real Madrid. Já o Villarreal se mantém na terceira posição, mas pode ver o Atlético de Madrid encostar.
Primeiro tempo
A etapa inicial foi bastante movimentada e elétrica, mas com o Barcelona controlando as principais ações da partida. A primeira grande chance veio aos 13 minutos. Fermín deu lindo passe para Koundé, que saiu na cara do gol, mas o francês pegou muito mal na bola e mandou para fora. Depois Lamine Yamal recebeu na direita, cortou para a canhota e finalizou, mas Denis Júnior defendeu e não largou. O Villarreal, por sua vez, buscava explorar os contra-ataques e chegava com perigo, mas pecava muito na hora da finalização ou do último passe, sem fazer Joan García trabalhar tanto.
Começa o show de Yamal
Contudo, o clube catalão foi quem saiu na frente. Após novo lindo passe de Fermín, Yamal recebeu livre e chapou bonito para fazer 1 a 0. Mas o camisa 10 queria mais. O atacante recebeu pela direita, driblou dois marcadores e mandou no ângulo para marcar um golaço e fazer o segundo do líder do Espanhol. O Barcelona chegaria ao terceiro gol com Koundé, ainda no primeiro tempo, mas o defensor estava impedido. Nada que tirasse o brilho do grande primeiro tempo de Lamine e da equipe Culé.
Vence o Barcelona
Atrás do placar, o Villarreal conseguiu descontar logo no início do segundo tempo. Após escanteio e um bate-rebate na área, Gueye recebeu a bola livre e bateu forte para diminuir o marcador. Em novo contra-ataque, o Submarino Amarelo quase empatou com Pepe, mas Baldé conseguiu bloquear a finalização. Contudo, o Barcelona conseguiu retomar as rédeas novamente com seu camisa 10. Após lindo passe de Pedri, Lamine Yamal saiu na cara do gol e finalizou bonito para fazer 3 a 1 e completar seu hat-trick. Já nos acréscimos, Koundé tabelou com Pedri e depois rolou para Lewandowski, com o gol aberto, para dar números finais a partida. 4 a 1 para o clube catalão, líder do Campeonato Espanhol
Jogos da 26° rodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira (27/2)
Levante 2×0 Alavés
Sábado (28/2)
Rayo Vallecano 1×1 Athletic Bilbao
Barcelona 4×1 Villareal
Mallorca x Real Sociedad – 14h30
Real Oviedo x Atlético de Madrid – 17h
Domingo (01/3)
Elche x Espanyol – 10h
Valência x Osasuna – 12h15
Real Bétis x Sevilla – 14h30
Girona x Celta de Vigo – 17h
Segunda-feira (02/3)
Real Madrid x Getafe – 17h
