Libertad-PAR anuncia a contratação de Alexis Duarte, do Santos

O Santos oficializou o empréstimo do zagueiro Alexis Duarte ao Libertad. O acordo é válido até junho deste ano, período que corresponde ao encerramento do Torneo Apertura do Paraguai.

O defensor perdeu espaço no elenco santista após uma atuação muito abaixo na estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro. Na derrota para a Chapecoense, Alexis esteve envolvido diretamente em três dos quatro gols sofridos, desempenho que pesou para a decisão da comissão técnica.

Além do aspecto esportivo, a saída também atende a um pedido do próprio jogador. Alexis manifestou o desejo de atuar com mais regularidade, visando se manter no radar da Seleção Paraguaia para a disputa da próxima Copa do Mundo. Apesar de ainda não ter entrado em campo pela equipe nacional, o zagueiro é presença frequente nas convocações do técnico Gustavo Alfaro.

Internamente, o Santos vê o empréstimo como uma oportunidade de valorização do atleta. Aliás, a expectativa é que Alexis consiga se destacar no futebol paraguaio, ganhe visibilidade internacional e, com isso, facilite uma possível negociação na próxima janela de transferências.

Contratado em setembro do ano passado por R$24 milhões, o zagueiro nunca conseguiu se firmar na Vila Belmiro. Aliás, mesmo na temporada anterior, ficou atrás de Adonís Frías e Zé Ivaldo na disputa por uma vaga entre os titulares. Ao todo, Alexis Duarte disputou apenas seis partidas com a camisa do Peixe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.