Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e São Paulo fazem mais um clássico decisivo em sua história neste domingo (01/3), às 20h30, na Arena Crefisa Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão, por ter a melhor campanha, poderá decidir ao lado de seu torcedor, além de vir em boa fase, sendo líder do Brasileirão. Contudo, o Tricolor chega embalado com oito jogos sem derrota e como vice-líder do torneio nacional.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Record, Cazé TV, TNT e HBO Max.
Como chega o Palmeiras
O Palmeiras chega em boa fase para esta semifinal, tendo vencido quatro dos seus últimos cinco compromissos na temporada Além disso, a equipe aposta em seu forte retrospecto como mandante, já que saiu vitoriosa em seis dos últimos sete jogos disputados em casa, para tentar superar o rival e chegar novamente na decisão.
Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita e Emiliano Martínez, com lesão na panturrilha esquerda, são desfalques. Contudo, a tendência é que Abel Ferreira repita a formação que enfrentou o Fluminense, pelo Brasileirão, considerada a ideal neste momento. Assim, a grande contratação da temporada até aqui, John Arias, deve começar novamente no banco de reservas.
Como chega o São Paulo
O São Paulo vive um momento especial na temporada. Afinal, após um início conturbado, o Tricolor venceu sete de seus últimos oito jogos e confia no excelente desempenho recente, inclusive como visitante, para buscar a vaga na grande final. Aliás, o time de Hernán Crespo venceu seus últimos três embates fora de casa e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro.
Para esta partida, Danielzinho, Lucas Ramon e Sabino, que foram poupados contra o Coritiba, devem retornar ao time titular. Lucca, que se recupera de dores na coxa esquerda, fez um trabalho individualizado, mas ainda é dúvida, assim como André Silva e Ryan Francisco, em fase de transição. Contudo, o grande desfalque será Alan Franco, expulso nas quartas de final contra o RB Bragantino e que terá que cumprir suspensão.
PALMEIRAS X SÃO PAULO
Semifinal do Campeonato Paulista
Data e horário: 01/3/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda (Ferraresi), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
