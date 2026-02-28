Semenyo marca, Manchester City vence mais uma e segue sua caça ao líder

O Manchester City segue sua caça ao Arsenal. Neste sábado (28/2), os Citizens venceram o Leeds United, fora de casa, por 1 a 0, pela 28° rodada da Premier League. Em um jogo de poucas emoções e muito truncado, coube a Semenyo marcar o único gol da partida e deixar a equipe de Pep Guardiola mais próximo da liderança.
Com a vitória, o Manchester City chega aos 59 pontos e corta a diferença para o Arsenal para dois pontos. Contudo, os Gunners ainda jogam nessa rodada. Já o Leeds permanece na 15° colocação, com 31 pontos somados.
Primeiro tempo
A primeira grande chance do jogo foi do Leeds. Aaronson arrancou pela direita e cruzou para Calvert-Lewin, sozinho dentro da área. Mas o centroavante pegou com o tornozelo e perdeu uma chance claríssima. O Manchester City respondeu com Semenyo, que recebeu em velocidade, mas chutou para fora. Contudo, o atacante já estava em posição de impedimento. Contudo, os donos da casa seguiam empolgados. Calvert-Lewin tentou de novo com um chute cruzado e a bola passou raspando a trave. Depois, Bogle roubou a bola no campo de ataque e achou Aaronson dentro da pequena área, mas o meia-atacante mandou pra fora.
Manchester City demora pra acordar, mas é letal
A equipe de Pep Guardiola demorou para acordar e assustar no jogo. Para ser mais exato, isso aconteceu apenas aos 39 minutos da etapa inicial com Marmoush, mas Darlow fez uma defesa tranquila. Contudo no último lance do primeiro tempo, os Citizens abriram o placar. Fekir acertou um lindo passe para Aït-Nour, que cruzou rasteiro para área e Semenyo se esticou inteiro e de carrinho fez 1 a 0 para o Manchester City.
Manchester City vence de novo
O Leeds voltou da mesma forma que começou o primeiro tempo e em cima do adversário. Novamente com Calvert-Lewin, o centroavante recebeu lindo cruzamento, mas na hora do chute foi travado por Matheus Nunes. Contudo, a etapa final ficou muito truncada no meio de campo. O Manchester City novamente demorou para assustar. Aos 26, após cobrança de escanteio, Rodri desviou e Guéhi cabeceou, mas Darlow fez um verdadeiro milagre para evitar o tento. O Leeds respondeu da mesma forma em um cabeceio de Bijol e a bola passou tirando tinta da trave. Contudo, na reta final o time de Pep Guardiola conseguiu segurar a pressão dos donos da casa para somar três pontos fora de casa e seguir na caça ao líder Arsenal.
Jogos da 28° rodada da Premier League
Sexta-feira (27/2)
Wolverhampton 2×0 Aston Villa
Sábado (28/2)
Bournemouth 1×1 Sunderland
Liverpool 5×2 West Ham
Newcastle 2×3 Everton
Burnely 3×4 Brentford
Leeds 0x1 Manchester City
Domingo (01/3)
Brighton x Nottingham Forest – 11h
Fulham x Tottenham – 11h
Manchester United x Crystal Palace – 11h
Arsenal x Chelsea – 13h30
