Bayern vence Dortmund e abre 11 pontos de vantagem na ponta do Alemão

O Bayern de Munique tem Harry Kane em estado de graça e está a um passo do título alemão. Neste sábado, 28/2, em jogo pela 24ª rodada da competição, foi até o Signal Iduna Park, QG do arquirrival Borussia Dortmund, e venceu de virada por 3 a 2, em um final sensacional. O time da casa, com sua torcida lotando o estádio e fazendo grande festa, saiu na frente com o zagueiro Schlotterbeck. No segundo tempo, porém, o Bayern virou com dois gols de Kane, que chegou aos 30 e segue isolado na ponta da artilharia. O Dortmund ainda conseguiu o empate aos 37 minutos, com Svensson, reacendendo a esperança da torcida. Mas o Bayern é o Bayern: pouco depois, Kimmich acertou um golaço e recolocou os bávaros na frente, garantindo a vitória em um clássico eletrizante.
Com esta vitória sobre o único adversário que ainda pode evitar seu título, o Bayern fica muito próximo de conquistar mais um caneco da Bundesliga. A equipe chegou aos 63 pontos, abrindo 11 de vantagem sobre o Dortmund, restando ainda dez rodadas para o fim. O Dortmund, por sua vez, lamenta o resultado. O time não perdia em casa havia um ano e tem apenas duas derrotas na Bundesliga — justamente nos dois confrontos contra o Bayern. Já os bávaros perderam apenas uma partida na competição, para o Augsburg, em casa.
Dortmund em vantagem no primeiro tempo
Nos primeiros minutos, o Dortmund tentou obrigar o Bayern a se defender, forçando a marcação e alternando contra-ataques com longas trocas de passes. No entanto, a equipe tinha dificuldade para se aproximar do gol de Urbig, substituto de Neuer — que sofreu ruptura de fibras na panturrilha esquerda e está fora por tempo indeterminado. Assim, nos primeiros 15 minutos, o time bávaro conseguiu neutralizar as investidas e viu poucas oportunidades serem criadas.
Aos 25 minutos, porém, o Dortmund saiu na frente. Sabitzer cobrou falta pela esquerda na área, e Schlotterbeck subiu mais alto que Kane para cabecear, sem chances para Urbig. Depois do gol, o Dortmund seguiu superior, levando perigo constante a um Bayern que tinha Kane bem marcado. Ainda assim, os visitantes assustaram em um chute de Kimmich, defendido com segurança pelo goleiro Kobel.
Kane marca duas vezes e o Bayern vira
No segundo tempo, o panorama mudou. Mais ousado e organizado, o Bayern arrancou o empate aos nove minutos. Em uma boa trama ofensiva, Kimmich lançou na área, Gnabry ajeitou com precisão e a bola sobrou nos pés de Kane, que finalizou para a rede.
Aos 25 minutos, veio a virada. Schlotterbeck derrubou Stanisic na área, e o árbitro marcou pênalti. Kane cobrou com firmeza; Kobel ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. O Bayern fazia 2 a 1, e o artilheiro chegava ao seu 30º gol na Bundesliga. e seu 45º na temporada (em37 jogos). O vice-artilheiro é Luis Díaz, também do Bayern, com 13 gols.
O Dortmund ainda conseguiu o empate aos 37 minutos, com Svensson, reacendendo a esperança da torcida. Mas o Bayern é o Bayern: pouco depois, Kimmich acertou uma bomba e recolocou os bávaros na frente. Com isso, garantiu a vitória em um clássico eletrizante. Assim, o caneco alemão parece muito bem encaminhado para o lado Bávaro.
Jogos da 24ª rodada do Alemão
Sexta-feira (27/2)
Augsburg 2×0 Colonia
Sábado (28/2)
Leverkusen 1×1 Mainz
B.M’Gladbach 1×0 Union Berlin
Werder Bremen 2×0 Heindenheim
Hogffenheim 0x1 St. Pauli
Dortmund 2×3 Bayern
Domingo (1/3)
Stuttgart x Wolfsburg
Eintracht x Freiburg
Hamburgo x RB Leipzig
