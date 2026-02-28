Jesse Lingard assina pré-contrato com o Corinthians

O Corinthians deu um passo decisivo para acertar com mais um reforço internacional. Neste sábado (28/2), o estafe do meia-atacante Jesse Lingard assinou o pré-contrato com o Timão. Assim, a expectativa é que o jogador desembarque no Brasil no início da próxima semana para se apresentar no CT Joaquim Grava.

Com o documento formalizado, o próximo movimento envolve a emissão da passagem aérea. Em São Paulo, Lingard passará por exames médicos e, se aprovado, assinará contrato definitivo válido até o fim deste ano com salário especulado na casa de R$500 mil mensais. As conversas se intensificaram nos últimos dias, e a sexta-feira (27/2) foi dedicada a ajustes finais no pré-contrato, etapa considerada essencial para viabilizar a viagem do atleta.

A proximidade do fechamento da janela, marcada para a próxima terça-feira (03/3), não preocupa o Timão. Isso porque o inglês está livre no mercado desde que deixou o FC Seoul ao término da última temporada.

Oferecido ao Corinthians e a outros clubes do Brasil e do exterior, Lingard passou pelo crivo do departamento de futebol e recebeu sinal verde do técnico Dorival Júnior, que aprovou a contratação após avaliações internas.

O novo reforço do Corinthians

Revelado pelo Manchester United, onde passou cerca de duas décadas entre base e profissional, o meia também defendeu West Ham e Nottingham Forest, além de outras equipes do futebol inglês. Entretanto, no período mais recente, atuou por duas temporadas no futebol asiático, somando 67 partidas, 19 gols e 11 assistências pelo FC Seoul.

Lingard tem ainda uma ligação direta com o atual elenco corintiano. Ele e o atacante holandês Memphis Depay dividiram o vestiário do Manchester United e estiveram juntos em 31 jogos entre 2015 e 2016, com 22 partidas em que atuaram simultaneamente.

No cenário internacional, o meia-atacante vestiu a camisa da Seleção Inglesa e disputou a Copa do Mundo de 2018. Contudo, sua última convocação ocorreu em 2021.

