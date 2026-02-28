Cruzeiro x Pouso Alegre, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado, 28/2, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, Cruzeiro e Pouso Alegre disputam a partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, a Raposa tem a vantagem do empate para avançar à final. A outra semi envolve Atlético e América.

Esta partida entre cruzeirensese otimeo Sul de Minas terá a cobertura da Voz do Esporte.Ela inicia sua jornada esportiva a partir das 17h (de Brasília), sob o comando de Gabriel Belmonte, que também estará na narração.