ASSINE JÁ!
Jogada10

Cruzeiro x Pouso Alegre, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cruzeiro x Pouso Alegre, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h
Cruzeiro x Pouso Alegre, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h -

Neste sábado, 28/2, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, Cruzeiro e Pouso Alegre disputam a partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, a Raposa tem a vantagem do empate para avançar à final. A outra semi envolve  Atlético e América.

Esta partida entre cruzeirensese otimeo Sul de Minas terá a cobertura da Voz do Esporte.Ela inicia sua jornada esportiva a partir das 17h (de Brasília), sob o comando de Gabriel Belmonte, que também estará na narração.

Além de Gabriel Belmonte na narração, a cobertura da Voz do Esporte também conta com as reportagens de David Silva e os comentários de João Miguel Lotufo. Não deixe de clicar na arte acima para acompanhar este jogo decisivo pelo Campeonato Mineiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas