Filipe Luís vive inédito momento de pressão na carreira

O Flamengo não ergueu o troféu da Recopa Sul-Americana diante do Lanús, e o grande perdedor foi o técnico Filipe Luís. Num começo de temporada instável e totalmente fora das perspectivas com o investimento feito pelo clube, o Rubro-Negro perdeu a segunda taça em 2026. O insucesso no confronto com a equipe argentina, em pleno Maracanã, soma-se à derrota para o Corinthians na Supercopa Rei, no primeiro dia de fevereiro.

Em seu centésimo jogo como treinador do time carioca, Filipe Luís entrou em campo com uma escalação que surpreendeu a própria torcida. Mesmo precisando vencer por dois gols de diferença, deixou no banco o artilheiro Pedro e o meia Paquetá, a contratação mais cara do futebol brasileiro.

Apostou as fichas num ataque com mais mobilidade, sem centroavante fixo, e deixou o torcedor desconfiado, mesmo antes de a bola rolar. Em campo, o técnico viu a equipe criar pouco e ir para o intervalo com um desconfortável empate de 1 a 1, graças a um pênalti bobo cometido por um jogador do Lanús.

Na etapa final, até lançou os barrados inicialmente, mas o panorama em quase nada se alterou. O Rubro-Negro foi burocrático e previsível, mas virou a partida com outra penalidade máxima. Veio a prorrogação, o duelo se arrastava para os pênaltis, mas os argentinos fizeram dois gols nos minutos finais e ergueram merecidamente a taça.

Com dois vices na temporada, o título carioca – para a torcida – vira sinônimo de obrigação. Perder na decisão por Fluminense ou Vasco provocaria uma avalanche de insatisfação. Em seu pior momento desde que assumiu a equipe, Filipe Luís e o elenco estão sendo exigidos agora em outro nível, em pressão máxima. E, nesse caldeirão de emoções, tudo fica bem mais difícil.