CR7 perde pênaltli, mas Al-Nassr vira pra cima do Al Fayha e segue líder

O Al-Nassr sofreu, mas conseguiu uma importante virada em cima do Al Fayha, por 2 a 1, neste sábado (28/2), pela 24° rodada do Campeonato Saudita. O começo foi complicado. Afinal, Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti e, ainda na primeira etapa, o time da casa abriu o placar com um gol contra de Al Amri. Contudo, no segundo tempo, a equipe de Jorge Jesus deslanchou e conseguiu o triunfo com gols de Mané, João Félix e Al Hamdan.

Com o resultado, o Al-Nassr segue na liderança do Campeonato Saudita com 61 pontos, dois a frente do Al Ahli, vice-líder. Já o Al Fayha se mantém na 12° colocação,c om 27 pontos somados.

Primeiro tempo

Deu tudo errado para o Al-Nassr no primeiro tempo. Com a oportunidade de assumir a liderança, a equipe começou em cima e aos 11 minutos teve um pênalti ao seu favor. Cristiano Ronaldo foi para a bola, mas mandou para fora. A equipe de Jorge Jesus seguiu em cima e pressionando, mas a bola não entrava. Brozovic parou em Mosquera, enquanto João Félix acertou o travessão. Vendo a oportunidade no jogo, o Al Fayha começou a subir mais para o ataque e, no último minuto do primeiro tempo, abriu o placar em um gol contra de Al Amri.

Segundo tempo

Atrás do placar, o Al-Nassr começou em cima. Primeiro, Coman recebeu livre na direita e cruzou para Cristiano Ronaldo livre, mas Villanueva chegou na hora para fazer o corte. Na sequência, o português teve outra chance e mandou uma bomba, mas parou em uma grande defesa de Mosquera.

Al Nassr fura a retranca e vence

Contudo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto pressionar, a equipe de Riade chegou ao empate após novo lançamento para Coman. Desta vez, o francês cruzou rasteiro para Mané apena finalizar e deixar tudo igual. Contudo, a virada não demorou muito. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para João Félix que mandou uma bomba. A bola acertou a trave, bateu no goleiro Mosquera e voltou para o gol, morrendo no fundo das redes. Na reta final, Cristiano Ronaldo acabou saindo de campo para a entrada de Al Hamdan. Cinco minutos depois, o camisa 9 deu números finais a partida, após tabelar com João Félix e definir o 3 a 1 para a equipe de Jorge Jesus.

Os jogos da 24° rodada do Campeonato Saudita

Quinta-feira (26/2)

Al Fateh 1×1 Damac

Al Ryadh 0x1 Al Ahli

Sexta-feira (27/2)

Al Hazm 3×1 Al Ettifaq

Al Ittihad 1×0 Al Khaleej

Al Shabab 3×5 Al-Hilal

Sábado (28/2)

Al Fayha 1×3 Al Nassr

Neom 1×2 Al Kholood

Al Najma 1×2 Al Okhdood

Al Qadsiah 1×1 Al Taawon





