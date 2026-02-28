ASSINE JÁ!
Flamengo vai poupar quatro titulares na semifinal do Carioca

Rubro-negro pode até perder por dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga na final do estadual

O Flamengo decidiu administrar o desgaste do elenco e não relacionará quatro titulares para o duelo contra o Madureira, na segunda-feira (02/3), às 21h, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Jorginho, Léo Pereira, Erick Pulgar e Bruno Henrique ficarão fora da partida.

A decisão foi comunicada em boletim médico divulgado pelo clube na tarde deste sábado (28/2). Como venceu o confronto de ida por 3 a 0, o Flamengo pode até perder por dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga na final do estadual. Esse cenário abriu espaço para um planejamento mais conservador, priorizando a saúde dos atletas.

No caso de Bruno Henrique, o atacante seguirá em tratamento por conta de uma pubalgia. Embora tenha atuado normalmente contra o Lanús, o departamento médico optou por retirá-lo do confronto para evitar agravamento do quadro. Pulgar, por sua vez, apresentou dores musculares após o último jogo. Exames de imagem não indicaram lesão, mas a comissão médica recomendou repouso.

Jorginho também está fora. O volante retornou recentemente de lesão e registrou alto índice de desgaste físico na partida passada, fator determinante para o veto preventivo. Situação semelhante vive Léo Pereira. Afinal, o zagueiro atuou por mais de 120 minutos diante do Lanús e, diante do cansaço acumulado, não estará na lista de relacionados. Na segunda-feira, ele realizará apenas atividades no CT George Helal.

Saúl é o outro desfalque confirmado no Flamengo

Apesar das ausências, o Flamengo não tem novos lesionados entre os quatro poupados. O único desfalque confirmado por problema clínico segue sendo Saúl. O meia espanhol ainda se recupera de cirurgia no tornozelo esquerdo e não entrou em campo nesta temporada. Segundo o clube, ele já não precisa mais utilizar imobilização, mas segue em processo de reabilitação.

 

