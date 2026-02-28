Botafogo x Boavista, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

ASSINE JÁ!
O Botafogo volta as atenções para a Taça Rio, quando enfrenta o Boavista neste sábado (28), às 19h30, pela partida de volta da semifinal, no Nilton Santos. Na partida de ida, o Glorioso levou a melhor fora de casa, em Saquarema, por 2 a 0. Agora, a equipe joga por um simples empate para avançar à final da competição, contra o Bangu. A Taça Rio é um torneio de consolação entre os times que caíram nas quartas de final do Carioca, disputando do 5º ao 8º lugar.Dá vaga para a Copa do Brasil de 2027.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo, começando sua transmissão às 18h (de Brasília), sob o comando de Bruno Scacioli, que coordena a equipe e também participa da narração.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Kelvun Luvas nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 18h e acompanhe este jogo do Cariocão.

 

