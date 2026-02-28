Inter de Milão passa pelo Genoa e segue disparada na liderança do Italiano

A Inter de Milão segue passos largos rumo a mais um título italiano. Neste sábado, 28/2, dominou totalmente o Genoa, no Giuseppe Meazza. Assim, venceu por 2 a 0, gols de Di Marco, no primeiro tempo, e Çalhanoğlu, de pênalti na etapa final.
Com mais esta vitória, os interistas chegam aos 67 pontos, abrindo 13 de frente para o Milan, que ainda joga na rodada, neste domingo, diante da Cremonese. Porém, mesmo faltando 11 rodadas, poucos acreditam que a Inter de Milão, que soma 22 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, terá uma série de tropeços capazes de fazê-la perder o título.
Como foi a vitória da Inter de Milão
O primeiro tempo foi de massacrante da Inter. Mesmo sem contar com Lautaro Martínez, o argentino (que é seu astro e goleador e que acompanhou a partida das tribunas), a Inter criou inúmeras chances (duas claras com o francês Bonny, que substituiu Lautaro), um chute na trave de Mkhitaryan e um belo gol de Di Marco. Aos 30 minutos, o ala esquerda,um dos melhores jogadores da temporada italiana, recebeu um passe de Mkhitaryan e chutou de primeira, colocado, para fazer um belo gol. O Genoa só arriscou uma finalização.Mas sem perigo, no fim da etapa.
Veio o segundo tempo e a Inter diminuiu muito o ritmo, Contudo, ainda assim conseguiu chegar ao gol aos 25 minutos. O brasileiro Luis Henrique entrou pela esquerda e chutou. Contudo, a bola foi na trave de Bijlow e seguiu em jogo. Voltou para Luis Henrique cruzar para a área. Mas a bola foi no braço de Alex Amorim. Pênalti que Çalhanoğlu cobrou para ampliar.
No fim, quase o Genoa descontou quando Akanji tentou cortar e estava fazendo contra. Entretanto, apareceu o goleiro Sommer, defendendo no reflexo.
27ª Rodada do Italiano
Sábado (28/2)
Parma 1×1 Cagliari
Como 3×1 Lecce
Verona 1×2 Napoli
Inter x Genoa
Domingo (1/3)
Cremonese x Milan – 8h30
Sassuolo x Atalanta -11h
Torino x Lazio – 14h
Roma x Juventus – 16h45
Segunda-feira (2/3)
Pisa x Bologna- 14h30
Udinese x Fiorentina – 16h45
