Juventude oficializa a contratação de Alan Kardec para a Série B

O Juventude oficializou a contratação do atacante Alan Kardec para a disputa da Série B do Brasileirão. O jogador de 37 anos assina contrato com o clube gaúcho até o final da temporada. Ele estava livre no mercado após defender o Athletico-PR em 2025. Assim, sua contratação aconteceu a custo zero.

Essa será a segunda passagem do atacante pelo futebol do Rio Grande do Sul. Isso porque, em 2009, Alan Kardec defendeu o Internacional em breve passagem. Além disso, o atacante acumula passagens por outros grandes clubes do país, como Palmeiras, Santos, São Paulo e Atlético-MG. Ele também possui longa carreira no exterior, com sete anos de futebol chinês e uma passagem pelo Benfica (Portugal).

O jogador chega a Caxias do Sul neste final de semana para realizar exames médicos e assinar contrato. Após essa etapa, Alan Kardec deve se juntar ao grupo do Juventude, que se prepara para a estreia na Copa do Brasil. A equipe gaúcha encara o Guaporé-RO, no estádio Alfredo Jaconi, na quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília).

O maior objetivo do clube, no entanto, é a disputa da Série B. A competição começa no final de março, com a primeira rodada prevista para o dia 21. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não definiu o dia e horário da estreia do Juventude, mas o adversário já é conhecido: o Avaí, fora de casa. A equipe também participará da disputa da Copa Sul-Sudeste, novidade para essa temporada.

