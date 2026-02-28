Torcedores do Vasco intimidam Paulo Henrique na rua

m grupo de torcedores de uma organizada do Vasco abordou o lateral Paulo Henrique, no meio da rua, intimidando o jogador e cobrando uma mudança de comportamento. Eles reclamaram de um episódio no jogo contra o Santos, na quinta-feira (26/2), quando o lateral se desculpou por um encontrão em Neymar. Assim, com palavrões e de forma ríspida, os torcedores protestaram dizendo que o jogador santista se indispôs com o vascaíno Thiago Mendes e, ainda assim, recebeu o afago de PH:

“O cara mandou a gente se f****, e você abraçado com o cara. Esculachou o Thiago Mendes, e você abraçado com o cara. O cara te xingou, e você pediu camisa dele. Tu não teve nem coletividade. Não quer mais jogar no Vasco, dá o papo. Só respeita a gente”, disse um torcedor.

Paulo Henrique, então, ouviu mais queixas com um tom ameaçador.

“Precisamos fazer isso mesmo? Esculachar a gente? Acham que a gente não sabe onde você mora?”

Assim, diante do grupo, o lateral tentou se justificar dizendo que não sabia de qualquer atitude ofensiva de Neymar ao Vasco ou a jogadores do time. Ele disse que se aproximou de forma amistosa do atacante do Santos porque o admira.

“Eu sempre respeitei o Vasco. Nunca tive problema nenhum. Eu não sabia que o Neymar tinha feito aquilo lá, eu não vi. Ele correu para o lado contrário ao meu. Depois do jogo que eu vi. Não tenho rede social, não vejo nada. Só depois que vi. Todo mundo sabe que o Neymar é um craque. Tenho máximo respeito por ele”.

Grupo acusa PH de jogar mal no Vasco após Seleção

O grupo intimidador também acusou Paulo Henrique de jogar mal no Vasco desde que foi convocado para a Seleção Brasileira.

“Tu está numa maré mal para c*. A gente sabe que você pode render mais. Tu é outro depois que voltou da Seleção”.

E disseram também:

“A gente botou você na Seleção, baba ovo de vocês, recebe bem… o que vocês querem mais?”

O Vasco enfrenta o Fluminense neste domingo (1/3), no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida começa às 18h (de Brasília).

