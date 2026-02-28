PSG vence Le Havre e abre vantagem na ponta do Campeonato Francês

O PSG venceu o Le Havre por 1 a 0 neste sábado (28), no Stade Ocean, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Bradley Barcola marcou o único gol do jogo, ainda no primeiro tempo.

Com este resultado, o PSG abriu vantagem na liderança do Campeonato Francês. Isso porque o Lens, adversário na ponta da tabela, tropeçou na rodada ao empatar diante do Strasbourg. Assim, o Paris chegou aos 57 pontos na tabela, quatro a mais que o rival.

O Le Havre, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 13ª posição, com apenas 26 pontos. O time, contudo, não corre risco de queda neste momento, já que a diferença para a zona de rebaixamento é de nove pontos.

Apesar do placar magro, o PSG foi dono do jogo e abriu o placar ainda na primeira etapa, aos 37 minutos. Kang-In Lee recebeu na ponta direita, puxou para o meio e levantou para o meio da área, de perna esquerda. O passe achou Barcola, que infiltrava nas costas da defesa, praticamente na marca do pênalti, para cabecear e marcar o único gol do jogo.

Na segunda etapa, o PSG seguiu pressionando, mas esbarrou nas grandes defesas do goleiro Diaw. O defensor, inclusive, defendeu um pênalti cobrado por Doué, aos 34 minutos. Assim, o time de Luis Enrique terminou com os três pontos e abriu vantagem na ponta do campeonato.

O PSG volta a campo na sexta-feira (6), às 16h45 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Francês, quando recebe o Monaco. O Le Havre, por sua vez, visita o Brest no domingo (8), às 13h15 (de Brasília), também pela Ligue 1.

