Operário e Londrina não saem do zero na ida da final do Paranaense

Operário e Londrina empataram por 0 a 0 neste sábado (28), no jogo de ida da final do Campeonato Paranaense, no estádio Germano Krüger. Com este resultado, nenhuma das equipes leva vantagem para o segundo jogo da decisão do estadual.

A partida de volta entre Londrina e Operário acontece no sábado (7), às 16h (de Brasília), no Estádio do Café. O vencedor do jogo vai à decisão do estadual. Em caso de novo empate, o campeão paranaense sai na disputa de pênaltis.

A igualdade no placar se deu, principalmente, pelas grandes atuações dos goleiros Vagner e Kozlinski, que realizaram boas intervenções no jogo. Durante a primeira etapa, o Operário tentou fazer valer o fator casa e pressionou o Londrina, se aproveitando principalmente das bolas paradas. O Londrina, por outro lado, aceitava a pressão e tentava incomodar nos contra-ataques.

Na segunda etapa, o cenário se manteve e foi aí que os goleiros brilharam nas chances mais perigosas de cada time, em especial Kozlinski, nos primeiros minutos. Aos 18 minutos, veio a resposta do Tubarão, novamente em contra-ataque, mas Juninho esbarrou em Vagner. Assim, o duelo dos técnicos invictos – Luizinho Lopes para o Operário, e Alan Aal para o Londrina – terminou com igualdade no placar.

Agora, o Londrina volta a campo apenas no segundo jogo da final do Paranaense. O Operário, por sua vez, atua no meio da semana diante do Betim, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece fora de casa, na quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.