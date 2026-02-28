Cruzeiro faz gol no último lance, vence o Pouso Alegre e vai à final do Mineiro

O Cruzeiro é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro de 2026. Neste sábado, 28/2, no Mineirão, venceu o Pouso Alegre por 1 a 0 no jogo de volta da semifinal do Estadual. ARaposa foi bem superior e teve pelo menos sete chances claras. Mas cinco delas pararam nas defesas do goleiro Thiago Braga, o melhor em campo. Mas, no último lance do jogo, aos 51 da etapa final, Kaio Jorge fez o gol . Como na ida, no Sul de Minas, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 1, o time entrou em campo neste sábado precisando apenas do empate para avançar à decisão. O Pouso Alegre, apesar de eliminado, fecha a temporada como campeão do Interior.

Sem levantar a taça do Mineiro desde 2019, o Cruzeiro agora espera o vencedor do duelo entre Atlético e América, que jogam neste domingo, no Independência, para saber qual será o seu rival. Na ida, na Arena MRV, Coelho e Galo ficaram no 1 a 1. O Atlético é o atual hexacampeão e luta pelo seu 51º título estadual. Já o América, 16 vezes campeão mineiro, não levanta a taça desde 2016. Em tempo: o Cruzeiro possui 38 títulos.

Vale lembrar que o Cruzeiro teve dois jogadores que saíram machucados e viraram dúvidas tanto para o jogo do Brasileiro quanto para a final mineira: o apoiador Gerson e o goleiro Cássio.

Thiago Braga faz milagres e o Cruzeiro não marca

No primeiro tempo, o Cruzeiro impôs grande ritmo e dominou a partida, mas não conseguiu abrir o placar nos minutos iniciais devido às boas intervenções do goleiro Thiago Braga, que realizou duas defesas difíceis. A primeira chance veio em chute de Matheus Pereira, que desviou em Vanderley, exigindo reflexo do goleiro para mandar a bola para escanteio. Em seguida, aos 26 minutos, Kaio Jorge apareceu pela direita e mandou uma bomba quase entrando no canto da pequena área, e mais uma vez Thiago se destacou com uma defesa gigante.

Pouco antes, aos 25, em uma dividida com Gabriel Tota, Gerson sentiu o joelho e precisou sair, dando lugar a Arroyo, para preocupação dos cruzeirenses.

O Pouso Alegre apareceu pouco no ataque, mas, aos 29 minutos, chegou a marcar um gol com Xandão. No entanto, o lance foi corretamente anulado, pois houve falta clara do zagueiro em Cássio durante a jogada. O lance fez o time visitante ter um pouco mais de ousadia ofensiva. Chegou a ter uma chance com De Paula, abafado na hora do chute. Mas o Cruzeiro era superior, criando mais oportunidades, mas sem sucesso na hora do arremate ou com Thiago voltando a fazer bela defesa, como em chute de fora da área de Kaiki Bruno. No fim da etapa, os números indicavam: 66% de posse para o Cruzeiro, 11 a 4 em finalizações e 7 a 3 em escanteios.

Kaio Jorge marca no finzinho

No segundo tempo nada mudou. Cruzeiro em cima e lamentando as chances perdidas. Aos seis, Christian teve tudo para marcar ao receber passe açucarado de Matheus Pereira, mas bateu por cima. Aos 20, Fabrício Bruno cabeceou para nova defesa cinematográfica de Thiago Braga.

Se o goleiro do Pouso Alegre estava iluminado, o do Cruzeiro, Cássio, não teve uma boa notícia. Sentindo muito a perna direita e mancando visivelmente, segurou até onde deu, mas saiu para a entrada de Matheus Cunha, o ex-Flamengo, que fez sua estreia na Raposa. O Cruzeiro sempre no ataque, o Pouso fechado e segurando o 0 a 0.

Aos 45, Kaiki cruzou e Xandão tentou cortar, mas o goleiro Thiago, sempre bem posicionado, salvou no reflexo. Contudo, de tanto tentar, o Cruzeiro marcou aos 51 minutos. Após rápida jogada pela direita, a bola ficou na área com Matheus Pereira, que limpou a marcação e tocou para o chute certeiro de Kaio Jorge. Desta vez, não deu para o paredão agarrar. No último lance, a Raposa venceu. Nem teve saída de bola. 1 a 0.

CRUZEIRO 1X0 POUSO ALEGRE

Semifinal do Campeonato Mineiro – Semifinal (Volta)

Data: 28/2/2026

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 31.304

Renda: R$ 1.047.560,00

Gols: Kaio Jorge, 51’/2ºT (1-0)

CRUZEIRO: Cássio (Matheus Cunha, 17’/2ºT); William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva (Matheus Henrique, 17’/2ºT); Gerson (Arroyo, 25’/1ºT e, depois, Wanderson, 40’/2ºT), Christian (Bruno Rodrigues, 17’/2ºT) e Matheus Pereira; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

POUSO ALEGRE: Thiago Braga; Victão, Vanderley, Xandão e Matheus Nunes; Alexandre Pena (Ryan, 39’/2ºT), Romário, Pedro Arthur (Biel, 40’/1ºT) e Gabriel Tota (André Anderson,26’/2ºT); Thiago Rubim (Marcelinho, 26’/2ºT) e De Paula (Nathan, 39’/2ºT). Técnico: Danilo

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas

Cartões amarelos: Arroyo (CRU); André Anderson , Matheus Nunes (POU)

