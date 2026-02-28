São Paulo leva todo o elenco para semifinal do Paulistão

Hernán Crespo levou todos os jogadores do São Paulo para a semifinal do Paulistão diante do Palmeiras. O Tricolor terminou neste sábado a preparação para o clássico deste domingo (1º) e relacionou todos os jogadores. A exceção fica por conta do zagueiro Alan Franco, expulso no último jogo da equipe.

No treino deste sábado, o técnico do Tricolor iniciou as atividades apresentando um vídeo no auditório do CT da Barra Funda. Na sequência, comandou um treino tático com dois times de 11 jogadores. O elenco completou o trabalho com uma atividade de bolas paradas.

Assim, a escalação do São Paulo para o duelo deste final de semana deve ter Rafael; Lucas Ramon, Arboleda (Ferraresi), Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas; Luciano e Calleri.

Vale destacar que Lucas Ramon, Sabino e Danielzinho, poupados na vitória diante do Coritiba pelo Brasileirão, voltam a estar à disposição. Por outro lado, jogadores relacionados para a disputa do Brasileirão sub-20 são desfalques São eles: Igor Felisberto, Nicolas, Djhordney, Pedro Ferreira e Tete.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri pela semifinal do Paulistão, em jogo único. Assim, o vencedor do duelo avança à decisão. Em caso de empate, o finalista sai na disputa de pênaltis.

