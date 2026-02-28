Corinthians encaminha venda de André ao Milan por mais de R$ 100 milhões

O Corinthians recebeu uma proposta de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) do Milan (Itália), pelo volante André. A oferta dos italianos é por 70% dos direitos econômicos do jogador de apenas 19 anos. A “ESPN” publicou a informação inicialmente.

O Timão deve tomar uma decisão sobre a venda do meio-campista após a semifinal do Paulistão, diante do Novorizontino. Ainda assim, caso o clube aceite a proposta, o jogador deve deixar a equipe apenas no final do ano. Isso porque, neste momento, a janela de transferências na Itália está fechada.

Vale destacar que a proposta dos italianos é de 15 milhões de euros fixos (cerca de R$ 91 milhões na cotação atual), além de 2 milhões de euros (ou R$ 12 milhões na cotação atual) a mais. Esse valor seria desembolsado caso o meio-campista atue, no mínimo, por 45 minutos em, pelo menos, 20 jogos até o meio do ano.

A ideia é que o jogador se mantenha em atividade até a chegada ao clube europeu. Além disso, o Milan ofereceu ao Corinthians 20% do lucro de uma próxima venda de André. O estafe do jogador, por sua vez, também abriu mão dos 30% pertencentes ao atleta para finalizar o negócio.

Caso o Timão aceite a oferta, André deve assinar com o Milan por cinco temporadas. Na sequência, nos próximos dias, ele deve realizar exames médicos e assinar o contrato com os italianos.

