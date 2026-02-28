Lanús provoca Flamengo e Paquetá após título da Recopa

O Lanús continua a comemoração do título da Recopa Sul-Americana. Após vencer o Flamengo por 3 a 2, na última quinta-feira (26), no Maracanã, pelo jogo de volta, o time argentino sagrou-se campeão da competição pela primeira vez. Dessa forma, os argentinos fizeram uma série de comemorações e provocações. Assim, a bola da vez foi Lucas Paquetá.

Nas redes sociais, o Lanús publicou uma foto do goleiro Nahuel Losada abraçando a taça da Recopa. Na legenda, escreveu: “PAra QUE esTA? Para abraçá-la 47 milhões de vezes”. Dessa forma, as letras maiúsculas formam o nome de “Paquetá”, enquanto os “47 milhões” foi uma referência ao valor pago pelo Flamengo pela contratação do meio-campista.

Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá teve uma atuação apagada na Recopa Sul-Americana. Nas duas partidas, o meio-campista contribuiu pouco. No jogo de volta, aliás, falhou na marcação no gol de José Canale, na prorrogação. Na ocasião, os argentinos fizeram o gol de empate, aos 12 minutos do segundo tempo.

Desde o seu retorno, Lucas Paquetá soma oito jogos e um gol marcado, contra o Botafogo nas quartas de final do Carioca. O meia estreou no vice da Supercopa do Brasil diante do Corinthians. Em crise, o Flamengo volta a campo contra o Madureira, na próxima segunda-feira (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

