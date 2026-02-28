Botafogo empata sem gols com Boavista e vai à final da Taça Rio

O Botafogo confirmou o favoritismo e está na final da Taça Rio. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Alvinegro administrou a vantagem e garantiu a vaga na decisão após empatar sem gols com o Boavista, neste sábado (28), no Nilton Santos, pela partida de volta da semifinal. O jogo foi de poucas emoções, mas o suficiente para assegurar a vaga na decisão.
Com o resultado, o Botafogo garantiu vaga na final da Taça Rio contra o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. Agora, o Alvinegro muda o foco para Libertadores. Afinal, o Glorioso enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na próxima terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da competição continental.
Botafogo administra vantagem em jogo morno
Com a vantagem confortável, o Botafogo não fez muito esforço para confirmar a vaga na final da Taça Rio. Afinal, o Alvinegro adotou uma postura de intensidade muito baixa no primeiro tempo e tampouco foi ameaçado pelo Boavista. Dessa forma, o Glorioso controlou a posse de bola e cadenciou o ritmo de jogo, se preservando para o jogo da Libertadores na próxima terça-feira (3).
O jogo transcorreu com poucas emoções. O único jogador que levou algum perigo foi Artur. O camisa 7 do Botafogo levou a melhor nos duelos individuais e deu um pouco de dinâmica ao ataque alvinegro. Assim, ele criou a chance mais perigosa do Glorioso no primeiro tempo, que terminou com uma conclusão ruim de Joaquín Correa.
Mesmo em desvantagem, o Boavista adotou uma postura conservadora. Assim, o Verdão de Saquarema priorizou a defesa e tentou explorar algum erro do Botafogo. A estratégia, no entanto, foi ruim. Afinal, o Botafogo controlou as ações e não se expôs, já que possuía a vantagem da vitória por 2 a 0 na partida de ida.
O panorama não mudou muito na etapa final. O Boavista, no entanto, foi um pouco mais agressivo já que precisava do resultado. O Verdão de Saquarema chegou a criar esperança quando o árbitro marcou pênalti de Kadu. Contudo, o VAR identificou impedimento no lance e, por isso, a penalidade foi anulada. Dessa forma, o Botafogo apenas administrou o placar sem gols diante dos mais de três mil alvinegros.
BOTAFOGO 0 x 0 BOAVISTA
Semifinal da Taça Rio – Jogo de volta
Data: 28/02/2026
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Arthur Novaes, Edenílson e Caio Valle; Artur, Joaquín Correa e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi
BOAVISTA: Lucas Maticoli; Bruno Jesus, Ryan e André; Igor França, Fernando, Isael e Tito; Cesinha (Luis Henrique, 0’/2ºT), Berê e Lucas Silva. Técnico: Gilson Kleina
Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes
Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Marcelo Araújo Ossimo
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Cartões amarelos: Arthur Novaes (BOT); Bruno Jesus, Luis Henrique (BVT)
