Tite vê o Cruzeiro consistente na vitória que leva o time à final

O treinador Tite avaliou como bom o comportamento do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre, que levou o time à final do Campeonato Mineiro neste sábado,28/2. A vitória, associada ao triunfo na ida por 2 a 1, garantiu ao Cruzeiro a chance de buscar um título que não vem desde 2019. O treinador disse que não faltou imposição ao Cruzeiro e que o placar não foi mais dilatado por causa de certa imperícia dos cruzeirenses e da atuação impecável do goleiro Thiago Braga,que fezpelo menos sete defesas dificílimas.

“Foi uma vitória consistente, Não demos oportunidades ao adversário e nosso time demonstrou a mentalidade certa. Não foi um placar maior, pois o goleiro adversário foi o destaque. Mas a equipe foi merecedora pelo placar e pela classificação. O adversário jogou em um esquema 6-3-1 com marcação baixa. Infiltrações do time ocorreram, mas houve falha na finalização. Alem disso, o goleiro adversário fez uma grande partida.

O treinador elogiou também o comportamento defensivo, pois o Pouso Alegre teve algumas ações de perigo, mas nenhuma chegou ao gol da Raposa.

“O time foi consistente também na defesa, sofrendo apenas uma bola de perigo no primeiro tempo do adversário. Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro marcou gols e agora se mostra resiliente na defesa” finalizou Tite.

