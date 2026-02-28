Montoro minimiza vaias e valoriza classificação do Botafogo

Em um jogo de pouquíssimas emoções, o Botafogo empatou sem gols com o Boavista, neste sábado (28), no Nilton Santos, e garantiu vaga na final da Taça Rio. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Alvinegro entrou em campo com uma vantagem confortável. Dessa forma, reduziu a intensidade e teve uma atuação pouco inspirada. Assim, recebeu vaias. O meia Montoro, no entanto, minimizou as críticas.

“Nós controlamos o jogo. Vencemos o primeiro jogo, criamos uma vantagem e esperávamos que o adversário fosse vir para cima, mas não aconteceu. Eles jogaram recuados e tivemos dificuldades (para criar). Mas o importante é que nos classificamos. Temos que honrar a camisa do Botafogo e fazer o melhor possível dentro de campo”, disse Montoro.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Botafogo tinha uma vantagem confortável nas mãos. Dessa forma, o Alvinegro aproveitou para poupar a maioria dos titulares visando a Libertadores. O Boavista, por sua vez, não atacou como o esperado. Assim, o Glorioso aproveitou a postura defensiva dos adversários para controlar a partida. Portanto, nada de emoções.

Com o resultado, o Botafogo garantiu vaga na final da Taça Rio contra o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. Agora, o Alvinegro muda o foco para Libertadores. Afinal, o Glorioso enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na próxima terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da competição continental.

