Anselmi valoriza classificação e elogia postura do Botafogo

Sob vaias, o Botafogo garantiu vaga na final da Taça Rio. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Alvinegro empatou sem gols com o Boavista, neste sábado (28), no Nilton Santos, pela partida de volta, e assegurou a classificação. Dessa forma, o técnico Martin Anselmi minimizou as críticas pela atuação pouco inspirada, elogiou a postura do time e valorizou o resultado.

“Esperávamos um adversário um pouco mais agressivo. Mas não foi assim. Nos defendemos com a bola e tentamos criar uma oportunidade quando eles atacassem. Essa foi a tônica durante o primeiro tempo. A partir do segundo se abriu mais o jogo. Estou contente com a postura dos jogadores e a vontade que tiveram de jogar. Me encheram de orgulho”, disse Anselmi.

Com a vantagem de 2 a 0 no placar agregado, o Botafogo não fez muito esforço para confirmar a vaga na decisão. Afinal, o Glorioso controlou a posse de bola e contou com a colaboração do Boavista, que adotou uma postura defensiva mesmo em desvantagem. Assim, o jogo não teve fortes emoções. Na etapa final, o Verdão de Saquarema foi mais ofensivo, mas não levou perigo.

Com o resultado, o Botafogo garantiu vaga na final da Taça Rio contra o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. Agora, o Alvinegro muda o foco para Libertadores. Afinal, o Glorioso enfrenta o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na próxima terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da competição continental.

