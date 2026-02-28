Gustavo Henrique analisa eliminação do Corinthians: “Faltou criatividade”

Gustavo Henrique lamentou a eliminação do Corinthians diante do Novorizontino neste sábado (28), pela semifinal do Paulistão. O zagueiro analisou o jogo e afirmou que a falta de criatividade do Timão levou à derrota por 1 a 0 fora de casa.

“O time deles estava bem definido, tanto para pressionar como na linha baixa. Faltou um pouquinho de criatividade para a gente. A gente não conseguiu infiltrar na área adversária. Muitas vezes a gente estava com a linha muito alta e não conseguia atacar o espaço, que era o principal fator para que eles não ficassem tão compactos”, explicou o jogador.

Na sequência, Gustavo Henrique pediu desculpas à torcida pela eliminação e relembrou que a temporada ainda está apenas no início. “É difícil falar nesse momento. Desculpa para o nosso torcedor, agradecer o apoio de quem veio, de quem estava em casa, mas agora é seguir trabalhando. Tem muitos jogos pela frente”, concluiu.

Gustavo Henrique rejeita favoritismo do Corinthians

Na mesma entrevista, Gustavo Henrique comentou se havia algum favoritismo do Corinthians. O jogador, no entanto, rejeitou a tese e elencou os pontos fortes do Novorizontino, que terminou a campanha no estadual com 100% de aproveitamento em casa. Além disso, o Tigre terminou a primeira fase na liderança geral.

“Vocês viram a equipe deles, aqui dentro de casa é muito competitiva. Se fecham o jogo inteiro e buscam uma bola, hoje não foi diferente. Infelizmente, em uma bola eles conseguiram fazer o gol. Depois, a gente não conseguiu mais criar. O futebol é assim, fica o aprendizado para a gente continuar o ano. O ano é muito longo e a gente tem muito o que conquistar”, afirmou o defensor.

“Eles fizeram a campanha perfeita dentro da casa deles. Sabiam que a gente ia ficar com a posse e eles no contra-ataque. Não conseguimos criar tantas chances de gol, as chances que criamos não concluímos”, finalizou Gustavo Henrique.

