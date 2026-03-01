Dorival sobe o tom contra venda de André pelo Corinthians: “Não quero refazer equipes”

Dorival Júnior soltou o verbo sobre a possível venda de André para o Milan (Itália), após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Novorizontino pelo Paulistão. O treinador se mostrou bastante incomodado com a possibilidade de perder o meio-campista, de apenas 19 anos, no meio da temporada.

“Temos que definir o que queremos como equipe. Dei minha opinião ao presidente. Vim para montar equipes com possibilidade de vencer, não quero a todo momento refazer a equipe. Perdemos Martínez e outros jogadores que saíram no início do ano. Não estamos contratando, estamos repondo enquanto adversários estão qualificando elenco”, disparou o técnico.

Na visão de Dorival, a venda do atleta indica para o mercado que o Corinthians não tem como prioridade a conquista de títulos. O técnico, aliás, deixou no ar a possibilidade de não permanecer no clube caso o foco do projeto não seja a conquista de títulos.

“O Corinthians tem que se estabelecer e sinalizar ao mercado que estamos aqui para ganhar campeonatos. Eu não penso de outra forma. Quero melhorar essa equipe, que já é boa. Temos que ver o retorno que queremos. Se for financeiro, não faço parte desse tipo de processo”, afirmou o treinador.

Prioridade de Dorival é o Brasileirão

Por fim, o técnico afirmou que só pode ser cobrado por melhores resultados com contratações, e não com vendas de jogadores. A preocupação do técnico é que a equipe não passe por dificuldades no Brasileirão.

“Por mim, ninguém sairia. Não temos equipe formada, estamos encontrando um encaixe. A Copa do Brasil já passou, esse ano temos que ter uma equipe mais forte. Não podemos passar o aperto que passamos no Brasileiro. Temos três jogadores no DM. Precisamos de muito mais opções para ser cobrados. Eu vim porque me prometeram uma situação e estou trabalhando para que ela se materialize”, concluiu o técnico.

O Corinthians recebeu uma proposta de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) do Milan (Itália), pelo volante André. A oferta dos italianos é por 70% dos direitos econômicos do jogador de apenas 19 anos. A “ESPN” publicou a informação inicialmente.

O Timão, contudo, deve tomar uma decisão sobre a venda do meio-campista nos próximos dias. Ainda assim, caso o clube aceite a proposta, o jogador deve deixar a equipe apenas no final do ano. Isso porque, neste momento, a janela de transferências na Itália está fechada.

