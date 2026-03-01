Tite e a pressão no Cruzeiro: “Em todos os clubes que passei, vivi momentos difíceis”

No fim da partida em que o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1 a 0, com gol no último lance do jogo, e avançou à final do Campeonato Mineiro, as câmeras se voltaram para Tite, festejado pelos jogadores, ganhando o abraço da Raposa e extremamente aliviado. Afinal, apesar da campanha irregular, má fase no Brasileirão, Tote, questionadíssimo pela torcida, chegou ao sexto jogo sem perder e viu seus comandados chegarem à decisão, em busca de um título que não ganha desde 2019.

Na coletiva após a partida, em que considerou a vitória muito merecida e magra por causa de sete defesas do goleiro Thiago e má pontaria dos atacantes em pelo menos outras oportunidades, Tote comentou sobre o que viveu na sexta-feira, quando membros da maior organizada do clube foram até o CT pedir a sua saída. O treinador falou sobre a conversa e disse que está muito acostumado com a pressão.

“Não teve nenhum clube em que eu trabalhei em que não sofri pressão. Em todos os clubes que passei, vivi momentos difíceis. Meu comportamento sempre respeitou a conversa e o encontro foi educado, tête-à-tête, com respeito”.

Tite quer fazer a quadra em Estaduais

Tite também lembrou que sua carreira é muito vitoriosa. Em clubes, ganhou todos os títulos possíveis, incluindo Libertadores e Mundial, além de comandar a seleção por sete anos. E que, no Cruzeiro, está muito próximo de conseguir uma façanha: ser campeão dos quatro principais torneios estaduais do país. E que ganhar o Mineiro vai gerar uma mudança de parâmetro para o Cruzeiro.

“Quero ter o respeito e dar o meu máximo, e poder ser campeão mineiro — estamos na final, talvez possa ser um técnico campeão carioca, paulista, gaúcho e pode ser mineiro também. Mas eu sozinho não faço, é o trabalho da equipe que é importante. Pouco pela história, mas o título é fonte geradora de confiança para o trabalho”.

