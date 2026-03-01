Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Neste domingo (1/3), às 18h (de Brasília), Fluminense e Vasco medem forças em um clássico que promete alta voltagem, pela vaga à final do carioca. Em virtude do triunfo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, o Flu entra em campo jogando pelo empate. Em contrapartida, o Vasco encara um desafio considerável para encerrar um longo jejum. Para que consiga avançar diretamente à finalíssima, a equipe precisa derrotar o rival por dois ou mais gols de diferença. Caso o time de São Januário devolva o placar de um gol de vantagem, os jogadores decidirão a vaga nas cobranças de pênaltis.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. A jornada esportiva tem início às 16h30 sob a batuta de Ricardo Froede, que também narra o clássico.