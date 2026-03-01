Com gols nos acréscimos, Milan vence Cremonese e mantém vivo sonho de título

A manhã de domingo foi de tensão, emoção e alívio para os torcedores do Milan. Fora de casa, o Rossonero demorou, lutou, mas com dois gols no apagar das luzes, venceu a Cremonese por 2 a 0 – gols de Pavlovic e Rafael Leão – e segue com o sonho do Scudetto vivo, dez pontos atrás da rival Inter.

Com o resultado, o Milan segue na segunda colocação com 57 pontos conquistados após 27 rodadas, atrás apenas da Inter, que tem 67. Por outro lado, a Cremonese segue na 17ª colocação, com 24 pontos, na beira da zona de rebaixamento para a Série B.

LEIA MAIS: Inter de Milão passa pelo Genoa e segue disparada na liderança do Italiano

O primeiro tempo de partida foi mais equilibrado do que a tabela poderia dizer. Nos momentos iniciais, os donos da casa quase abriram o placar com duas finalizações perigosas do veterano Jamie Vardy. Mas a melhor chance veio pelos pés de Rafael Leão, do Milan. O atacante saiu cara a cara com o goleiro da Cremonese, mas acabou finalizando para fora.

Já na etapa final, o ataque contra defesa deu a tônica. O Milan tentando manter vivo o sonho de brigar pelo título, enquanto a Cremonese tentava segurar um pontinho mais do que importante na briga contra o rebaixamento. Os donos da casa bem que tentaram e seguraram até o minuto 90, mas o Rossonero conseguiu furar a retranca mandante.

Em uma pressão absurda nos minutos finais, após uma sequência de escanteios, Luka Modric encontrou Pavlovic dentro da área e o alemão marcou para o Milan no primeiro minuto dos acréscimos. Em contra-ataque fulminante, no último minuto, ainda houve tempo para Rafael Leão se redimir e aproveitar assistência de Nkunku para empurrar a bola para o gol vazio. Vitória rossonera e o sonho do Scudetto ainda vivo.

O próximo compromisso do Milan será nada menos do que o confronto direto com a Inter, onde pode trazer a diferença para sete pontos com 10 rodadas para o fim. O Rossonero e os Nerazzurri se enfrentam no próximo domingo (8), às 16h45 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 8h30 (de Brasília), a Cremonese visita o Lecce.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.