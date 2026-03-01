Palmeiras x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Palmeiras e São Paulo luta por uma vaga na final do Paulistão neste domingo (01/3), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão, por ter a melhor campanha, poderá decidir ao lado de seu torcedor, além de vir em boa fase, sendo líder do Brasileirão. Contudo, o Tricolor chega embalado com oito jogos sem derrota e como vice-líder do torneio nacional. Quem vencer decide o título com o Novorizontino. Em caso de empate, decisão por pênaltis.

A Voz do Esporte fará uma cobertura muito especial para este jogo decisivo. O esquenta começa às 19h (de Brasília) com o premiado Cesar Tavares no comando da narração.