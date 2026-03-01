Com gol sofrido nos descontos, Celtic arruma empate com o Rangers

Em mais um capítulo do clássico Old Firm, Rangers e Celtic, jogando no Ibrox Stadium, neste domingo (1º), fizeram um clássico emocionante pelo Campeonato Escocês. O empate em 2 a 2 foi decidido apenas nos descontos, com um gol chorado, sofrido. Faltando quatro rodadas para o fim da fase de turnos, o líder Hearts tem 63 pontos, seis à frente do Rangers (57) e a oito do Celtic (55). Ao fim das 33 rodadas, portanto, os seis primeiros colocados fazem um turno único de apenas cinco jogos, mantendo a pontuação, para decidir o campeão.

Os Rangers, inclusive, ditaram o ritmo desde o apito inicial e abriram o placar logo aos oito minutos, com um golaço de Chermiti, que concluiu com precisão um cruzamento. Aos 26, novamente Chermiti marcou, desta vez aproveitando uma falha da defesa do Celtic.

No segundo tempo, porém, o Celtic voltou com uma postura mais agressiva. E conseguiu marcar aos 11 minutos, quando Kieran Tierney subiu mais alto do que a defesa rival e cabeceou para o fundo da rede.

Mas a jogada que decidiu o jogo só veio aos 47 minutos, em cobrança de pênalti. Hatate cobrou, mas o goleiro Butland defendeu. No rebote, mais uma defesa do arqueiro. Mas na terceira tentativa, enfim, Hatate chutou e marcou o gol de empate.

29ª Rodada

Sábado (28)

Falkirk 5 x 1 Kilmarnock

Livingston 1 x 1 St. Mirren

Motherwell 2 x 0 Dundee United

Dundee FC 3 x 3 Hibernian

Hearts 1 x 0 Aberdeen

Domingo (1º)

Rangers 2 x 2 Celtic

