Mourinho fala sobre o caso Prestianni: “Se for culpado, não olho mais pra ele”

Mesmo após a eliminação do Benfica na Champions League, o assunto do jogo contra o Real Madrid segue dando pano para manga. Neste domingo, em coletiva de imprensa que antecede o jogo dos Encarnados pela liga portuguesa, José Mourinho voltou a falar sobre o ‘Caso Prestianni’.

O treinador português saiu em defesa de Prestianni sobre a acusação de racismo contra Vini Jr. Desta vez, o técnico citou a “Declaração Universal dos Direitos Humanos” para falar sobre a presunção da inocência do jogador antes de qualquer julgamento.

“Antecipo-me e digo que repudio qualquer tipo de discriminação, preconceito e ignorância. Aconselho também todos a lerem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e digo que as críticas refletem mais quem as faz do que o criticado. Quero ser imparcial num caso que poderá de ser de grande gravidade. O que disse para perderem 10 minutos a ler a Declaração, refere-se à presunção de inocência. Se enquanto cidadão sou uma pessoa que repudia qualquer tipo de preconceito ou idiotice, digo que eu fiz isso e os outros não fizeram”, iniciou Mourinho, que completou dizendo que se Prestianni for culpado, ele não jogará mais pelo clube enquanto for o treinador.

“Se, repito muitas vezes… Se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus e do Benfica, a sua carreira com um treinador que se chama Mourinho e num clube como o Benfica chega ao fim. Não sou um letrado, mas não sou um ignorante, mas presunção de inocência é um direito. Se quiserem que repita 20 vezes o que repudio, repito. Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele como tenho olhado e comigo acabou. Mas tenho de meter muitos “ses” à frente”, disse.

Outra polêmica

Por fim, além de falar sobre o caso ‘Prestianni x Vini Jr’, Mourinho também aproveitou para falar de outra polêmica. Desse modo, Mourinho destacou também os ataques que Sidny Cabral, jogador do Benfica, recebeu após pedir para trocar camisa com Vini Jr no jogo de volta, no Santiago Bernabéu.

“A questão da camisa não acho que seja criticável, seria evitável. É uma prática normal e corrente os jogadores trocarem camisas, em jogos grandes que marcam, ainda é mais natural com jogadores com os quais se identificam, admiram ou foram companheiros. Era evitável em função do que aconteceu durante a semana”, finalizou.

