Herói da vitória recebe garrafa de rum como prêmio na Escócia

Na terra do uísque, um jogador, literalmente quebra paradigmas. O atacante português Claudio Braga, ídolo da torcida do Hearts, manteve a liderança confortável do time no Campeonato Escocês ao garantir a vitória suada por 1 a 0 sobre o Aberdeen, pela 29ª rodada, no sábado (28). Como prêmio, uma garrafa do tradicional rum da cidade de Edimburgo.

Aos 26 anos, o jogador tem 15 gols em 35 jogos, sendo o artilheiro do time no campeonato. Braga, inclusive, é ídolo da torcida do Hearts, que pode quebrar uma escrita em dose dupla nesta temporada: voltar a conquistar o campeonato depois de 66 anos e acabar com o domínio da dupla Rangers-Celtic, que dura desde a temporada 1984–85, quando o Aberdeen ficou com a taça.

Assim, ao atingir a segunda vitória consecutiva, o Hearts segue na liderança isolada com 63 pontos. São seis de vantagem sobre o Rangers, e oito do Celtic, que tem um jogo a menos. Ao fim de 33 rodadas, portanto, os seis primeiros colocados fazem um turno único de apenas cinco jogos, mantendo a pontuação, para decidir o campeão.

