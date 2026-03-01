Após ataques, Catar suspende jogos no país e Finalíssima está ameaçada

O clima de tensão no Oriente Médio com ataques entre Estados Unidos, Irã e Israel passou a ter consequências também no esporte. Após um ataque do Irã a uma base militar americana no Catar, a federação de futebol do país suspendeu todos os jogos de futebol de todas as competições no território nacional até segunda ordem.

Desse modo, através de um comunicado oficial, a federação local determinou que as atividades previstas fossem cessadas em um primeiro momento, e que só devem retornar após um novo posicionamento da entidade. Como resultado, duas partidas da Stars League, elite do futebol do país, foram adiadas.

“A Federação de Futebol do Catar anuncia o adiamento de todos os torneios, competições e partidas, com efeito a partir de hoje e até novo aviso. As novas datas para a retomada das competições serão anunciadas oportunamente pelos canais oficiais da Federação”, disse em nota.

Assim como a Stars League, a realização da Finalíssima está mais do que ameaçada. Marcada para o dia 27 de março, o jogo entre o campeão da Eurocopa e o campeão da Copa América está, provisoriamente, suspensa.

Conflito pode ter consequências na Copa do Mundo

Além do adiamento de partidas no Catar, os ataques envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel podem trazer desdobramentos também para a Copa do Mundo, em junho deste ano. O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, falou sobre os conflitos e que a entidade está observando as notícias atentamente.

“Fiquei sabendo das notícias assim como vocês, nesta manhã. Desse modo, seria prematuro comentar sem saber detalhes. Mas é claro que vamos monitorar o desenvolvimento de todos os problemas ao redor do mundo. Nós tivemos o sorteio dos grupos em Washington, e todos os times participaram. Nosso foco é termos uma Copa do Mundo segura, com todo mundo lá”, disse.

Os Estados Unidos são um dos países-sedes da Copa do Mundo e está no Grupo D da competição ao lado de Paraguai, Austrália e um adversário a definir pela repescagem. Já o Irã está no Grupo G, junto com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. O Catar está no Grupo B, ao lado de Canadá, Suíça e um adversário a definir. Israel, por sua vez, não se classificou.

