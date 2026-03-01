Jogo do Campeonato Espanhol é interrompido por causa de racismo

Mais um caso de racismo abala o futebol espanhol. Neste domingo, o árbitro Iosu Galech acionou o protocolo antirracismo após o lateral marroquino Omar El Hilali, do Espanyol, denunciar um insulto de cunho racista por parte do atacante Rafa Mir, do Elche. O episódio ocorreu depois de uma disputa aérea envolvendo o jogador do Elche e Leandro Cabrera. Em seguida, Omar trocou discutiu com o adversário e, logo depois, informou ao árbitro que havia sido alvo de uma ofensa racista.

Diante da denúncia, Galech interrompeu o jogo e ativou o protocolo previsto para estes casos. O procedimento inclui o registro da ocorrência e a comunicação às autoridades competentes. Além disso, a situação reacende o debate sobre racismo no futebol espanhol, que recentemente já havia enfrentado outro caso envolvendo Vini Jr e Gianluca Prestianni.

Apesar da polêmica, Rafa Mir seguiu em campo e assumiu a responsabilidade em um momento decisivo. Posteriormente, ele converteu um pênalti e marcou o gol de empate em 2 a 2 no último minuto de jogo. Antes da cobrança, as câmeras flagraram Omar dizendo ao atacante: “Você vai errar. Você vai errar”.

Logo após o jogo, o Espanyol se manifestou nas redes sociais e publicou uma foto de Omar acompanhada da mensagem “Contigo”, em demonstração pública de apoio ao atleta.

