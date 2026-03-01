De virada, United vence Crystal Palace e sobe para terceiro na Premier League

Quem segura o Manchester United? Em mais um jogo sob o comando de Michael Carrick, o United venceu mais uma na Premier League. Em Old Trafford, os Red Devils superaram, de virada, o Crystal Palace por 2 a 1 e subiram para a terceira colocação na tabela de classificação.

Mesmo embalado pelos seis jogos sem perder, o United foi surpreendido logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Brennan Johnson, Lacroix se desvencilhou da marcação de Yoro e testou no canto de Lammens, colocando o Palace em vantagem em Old Trafford.

O United demorou para entrar na partida e só foi assustar a defesa do Palace após os 30 minutos do primeiro tempo. Bruno Fernandes, de falta, Maguire e Casemiro, ambos de cabeça, foram os jogadores que mais levaram perigo ao gol de Henderson, que conseguiu evitar o pior antes do intervalo.

Virada do United

Já no segundo tempo, o United voltou melhor e não demorou para empatar a partida. Bruno Fernandes acionou Matheus Cunha em velocidade e ao invadir a área, o brasileiro foi derrubado por Lacroix. Pênalti para o United e expulsão do zagueiro do Palace. Na cobrança, Bruno Fernandes deslocou Henderson e deixou tudo igual no placar.

A virada não demorou para acontecer. Com um jogador a mais e o estádio inteiro a seu favor, o United encurralou o Palace e mais uma vez Bruno Fernandes apareceu. O português fez um cruzamento perfeito para Sesko antecipar a marcação e testar firme para marcar o gol da virada aos 20 minutos.

No fim, mesmo com um a menos, o Palace tentou ensaiar uma pressão para buscar o empate, mas o United soube controlar a partida e por pouco também não ampliou. No apito final, comemoração por parte dos Red Devils, que chegam ao sétimo jogo de invencibilidade.

Na próxima rodada, o Manchester United viaja para enfrentar o Newcastle, fora de casa, na quarta-feira, às 17h15. Por outro lado, o Crystal Palace visita o Tottenham, em um dérbi de Londres, na quinta-feira, às 17h.

Jogos da 28° rodada da Premier League

Sexta-feira (27/2)

Wolverhampton 2×0 Aston Villa

Sábado (28/2)

Bournemouth 1×1 Sunderland

Liverpool 5×2 West Ham

Newcastle 2×3 Everton

Burnely 3×4 Brentford

Leeds 0x1 Manchester City

Domingo (01/3)

Brighton 2×1 Nottingham Forest

Fulham 2×1 Tottenham

Manchester United 2×1 Crystal Palace

Arsenal x Chelsea – 13h30





