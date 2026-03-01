Atacante do Milan projeta clássico decisivo com a Inter: “Vida ou morte”

O Campeonato Italiano aponta para a sua reta final e a próxima rodada será marcada por um dos maiores clássicos do futebol mundial. No San Siro, Milan e Inter de Milão se enfrentam no próximo domingo, no famoso ‘Derby della Madonnina’, e que, dessa forma, será decisivo para a disputa do título.

Atualmente na liderança da Serie A, a Inter de Milão tem 10 pontos de vantagem sobre o Milan, vice-líder. No confronto da próxima semana, a Inter pode abrir 13 pontos para o rival em caso de vitória, mas em caso de derrota, o Milan pode trazer a diferença para sete pontos com 10 rodadas para o fim da competição.

Por isso, o atacante do Milan, Rafael Leão, projetou o duelo decisivo diante do rival no próximo domingo. Após vencer a Cremonese neste domingo, com dois gols nos acréscimos, o Rossonero segue com chances de brigar pelo Scudetto.

“Aos meus companheiros, para o clássico, peço que deem o máximo e que o levem muito a sério. É um jogo de vida ou de morte. A semana do Derby della Madonnina é sempre diferente. Desse modo, não se sai, fica-se em casa com a família e cada um tem de encontrar a sua maneira de se manter concentrado”, disse Leão à imprensa italiana.

Milan e Internazionale fazem o clássico pela 28ª rodada do Italiano. O jogo será no próximo domingo, dia 8 de março, no San Siro, às 16h45 (horário de Brasília). No primeiro turno, em novembro de 2025, o Milan venceu por 1 a 0.

