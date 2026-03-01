Goleiro Bruno deixa o Vasco-AC após apenas uma partida pelo clube

A passagem do goleiro Bruno pelo Vasco do Acre chegou ao fim. Após disputar o jogo da Copa do Brasil, diante do Velo Clube-SP, pela primeira fase da Copa do Brasil, pegar dois pênaltis na disputa e mesmo assim não evitar a eliminação, o jogador deixou o clube.

A informação foi confirmada pelo técnico do Vasco do Acre, Eric Rodrigues, neste sábado. O treinador, que até então havia dito que Bruno ficaria no clube até o fim do Estadual, afirmou que o goleiro não faz mais parte do elenco da equipe.

“Ele só veio para jogar o jogo da Copa do Brasil. Já foi embora”, disse em coletiva.

Bruno, inclusive, já apareceu nas redes sociais com a camisa de seu novo clube. Através do Instagram, o goleiro postou uma foto com a camisa do Menezes EC, time de Ribeirão das Neves, de Minas Gerais. A equipe amadora vai disputar o Campeonato Municipal da primeira divisão da cidade.

“Fala, pessoal. Alô, alô Menezes, Ribeirão das Neves. Papai tá de volta, tá? Coloquei o manto e ficou bonito, tá? Caiu bem demais. Arrasta pra cima, estou chegando”, disse o goleiro em vídeo.

Essa foi a segunda passagem de Bruno pelo futebol do Acre. Em 2020, o goleiro chegou a defender o Rio Branco, mas também sem destaque. Bruno cumpre pena de em liberdade condicional, condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, em 2010.





