Líder Arsenal vence Chelsea e mantém diferença para o City no Inglês

O Arsenal segue a sua caminhada segura para acabar com um jejum que vemdesde 2003/04 sem título na Inglaterra. Neste domingo, 1/3, em seus domínios, o Emirates, enfrentou um de seus maiores rivais londrinos, o Chelsea, e venceu por 2 a 1. O jogo deste domingo, 1/3, válido pela 28ª rodada da Premier League Inglesa, foi protagonizada pela bola parada, já que os três gols saíram de escanteio. O Arsenal saiu na frente com Saliba, mostrando sua tradicional eficiência nas jogadas ensaiadas. Ainda no primeiro tempo, Hincapié, em gol contra, deixou tudo igual. Na etapa final, Timber marcou o gol da vitória para os Gunners.

Com esta vitória importante, o Arsenal mantém sua vantagem na liderança, agora com 64 pontos, contra 59 do vice-líder Manchester City. Mas é bom lembrar que os Citizens tem um jogo a menos. Enquanto isso, o atual campeão mundial, Chelsea, estacionou nos 45 pontos, em sexto lugar. Assim, volta a enfrentar sério risco de não conseguir uma vaga para a próxima Champions League. O Chelsea não contou com Estevão, se recuperando de lesão muscular na panturrilha esquerda.

Igualdade no primeiro tempo

Em casa, o Arsenal tentou se import no primeiro tempo, construindo as melhores jogadas ofensivas. Numa delas, Eze que se fez um gol antológico, arriscando do meio de campo e por pouco não pegando o goleiro Sánchez adiantado. Contudo, o gol dos Gunners saiu do jeito mais tradicional do time nesta temporada. Na bola parada. Apos escanteio da direita na trave, Gabriel Magalhães ganhoi no alto, cabeceando para o meio da área. Saliba testou, a bola bateu num rival (Sarr) e entrou, o juiz deu o gol para Saliba.

Nos minutos finais da etapa, e Também bola parada, o Chelsea quase empatou. Um escanteio da esquerda foi no braço de Rice e estava entrando num gol, contra, mas Raya mandou a escanteio. Apesar do toque de braço de Rice, o VAR considerou lance normal e não pênalti para o Chelsea. Mas o time visitante faria o gol mesmo assim. Reece James cobrou o escanteio pela esquerda e Hincapié cabeceou contra a própria rede. 1 a 1 numa etapa em que o Chelsea teve maior posse, 58%, e o Arsenal mais finalizações (7 a 3).

Arsenal, o Rei da bola parada

Na volta do segundo tempo, o Chelsea voltou bem mais perigoso, com o brasileiro João Pedro de referência no ataque. O time do Blues teve pelo menos três oportunidades reais antes dos 10 minutos contra o armado Arsenal. Mas melhor, Raya fez boa defesa em chute quase a queima-roupa em cabeçada de João Pedro em novo escanteio pela esquerda, cobrado por Reece, que quase repetiu o gol que o Chelsea marcou no primeiro tempo. Mas quando o assunto é bola parada, o Arsenal reina. Aos 21, escanteio pela esquerda. Rice cobrou e Timber, na pequena área, marcou de cabeça. Falha da marcação de Sánchez, que não saiu na bola.

A expulsão de Pedro Neto após falta em Gabriel Martinelli deixou o Chelsea com dez e perdendo muito poder de marcação na criação. Assim, o Arsenal passou a administrar o resultado e quase ampliou em chute de Eze para grande defesa de Sánchez.

Nos acréscimos, mesmo com dez, o Chelsea quase marcou. Um cruzamento de Garnacho passou por todo mundo e estava entrando. Mas Raya fez grande defesa. Aos 50, João Pedro tentou uma bicicleta, Raya salvou e na sobra Delap marcou. Contudo. o auxiliar deu impedimento de João Pedro no lance, confirmadopelo VAR. Assim, o Arsenal manteve o resultado em 2 a 1.

Jogos da 28ª rodada do Inglês

Sexta-feira (27/2)

Wolverhampton 2 x 0 Aston Villa

Sábado (28/2)

Bournemouth 1 x 1 Sunderland

Liverpool 5 x 2 West Ham

Newcastle 2 x 3 Everton

Burnley 3 x 4 Brentford

Leeds 0x1 Manchester City

Domingo (1/3)

Brighton 2×1 Nottingham Forest

Fulham 2×1 Tottenham

Manchester United 2×1 Crystal Palace

Arsenal 2×1 Chelsea

