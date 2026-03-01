Fluminense tenta contratar Castillo, “carrasco” do Flamengo

Nos últimos dias da janela de transferência, o Fluminense busca a contratação de um centroavante, principal prioridade. Com isso, o Tricolor negocia com Rodrigo Castillo, do Lanús, que marcou dois gols sobre o Flamengo na conquista da Recopa. As conversas estão avançadas, mas ainda há pendências para conclusão.

O clube argentino pede cerca de US$ 10 milhões (R$ 51,3 milhões na cotação atual) para negociar o atacante, com uma boa parte da quantia paga ainda em 2026. As diretorias, que pregam cautela, correm contra o tempo para fechar o negócio antes do fim da janela de transferências, na próxima terça (3/3). Negócio, aliás, é considerado complexo.

De acordo com informação do Jornada KTO 1902, Castillo aprova transferência para o Fluminense e já informou que deseja vestir a camisa tricolor. Apesar disso, estafe do jogador recebeu a sinalização de que, no meio do ano, um clube alemão tem interesse em fazer proposta para o Lanús. A informação é do jornalista Nicolas Bozza.

O atacante de 27 anos se destacou pelo Lanús na conquista da Recopa Sul-Americana. Na ida, marcou o gol da vitória sobre o Flamengo (e ainda teve dois gols anulados). Na partida de volta, ele aproveitou falha de Rossi e abriu o placar no Maracanã. Ele soma 32 partidas, 14 gols e três assistências na equipe, sendo titular nas conquistas da Copa Sul-Americana e da Recopa.

Revelado pelo River Plate, Castillo também acumula passagens por Gimnasia y Esgrima La Plata e Deportivo Madryn, ambos da Argentina.

