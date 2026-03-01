Bahia x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de tricolores, Bahia e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 15h, no CT Evaristo de Macedo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Esquadrãzinho ocupa a 14ª colocação 16ª colocação, com apenas um pontos, enquanto os Moleques de Xerém estão na 15ª posição, com dois somados. Diante disso, as equipes buscam a primeira vitória na competição 2026.

Onde assistir

A partida entre Bahia e Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão Sub-20, terá a transmissão da FluTV.

Como chega o Bahia

O Esquadrãozinho ainda não venceu na competição, mas demonstrou um forte poder de reação na última rodada, o que renovou as esperanças da torcida para a sequência do torneio. Além disso, a equipe tem servido como um importante laboratório para o técnico Rogério Ceni, que integra constantemente as promessas da base ao elenco profissional.

Na estreia, o Tricolor estreou com uma derrota fora de casa para o Cuiabá por 2 a 1. Na ocasião, a equipe utilizou uma formação alternativa, com muitos atletas do Sub-17. Posteriormente, o time empatou por 2 a 2 com o Corinthians. Após sair atrás no placar, o time virou o jogo com dois gols do centroavante Caio Suassuna, mas cedeu o empate nos minutos finais da partida.

Como chega o Fluminense

O Fluminense busca por regularidade e pela sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. Sob o comando do técnico Felipe Canavan, a “Molecada de Xerém” mantém a invencibilidade, tendo somado pontos em dois empates em jogos bastante movimentados. Na estreia, empatou por 2 a 2 contra o Fortaleza, em Xerém. O time mostrou força ofensiva, mas cedeu o empate em casa. Na sequência ficou no 2 a 2 com o América-MG, fora de casa. O Tricolor chegou a buscar a virada, mas terminou a partida com um jogador a menos após a expulsão de Kaio Borges, o que dificultou a manutenção do resultado.

BAHIA x FLUMINENSE

Brasileirão Sub-20 – 3ª rodada

Data-Hora: 2/3/2026 (segunda-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CT Evaristo de Macedo (Cidade Tricolor), em Camaçari (BA)

BAHIA: Victor; Fernando Gabriel, Gerald, Dodô e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho e David Martins; João Andrade, Iago e Caio Suassuna. Técnico: Rogério Ferreira.

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Kaio Borges, Gorgulho, Pedro Costa e Vagno; Breno, Pablo e Naarã Lucas; Wesley Natã, Isack Gabriel e William Lopes. Técnico: Felipe Canavan.

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Bruno da Paixao (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)

