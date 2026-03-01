Fluminense encaminha contratação de zagueiro do Nacional-URU

A poucos dias do término da janela de transferências, o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Julián Millán, do Nacional-URU. O valor da transferência gira em torno dos US$ 5 milhões (R$ 25.6 milhões) com o clube uruguaio tendo 10% da mais-valia de um futuro negócio. A informação inicial foi do El País.

Millán, aliás, irá se despedir do clube no clássico contra o Peñarol neste domingo, às 19h30, e embarcar para o Brasil para assinar com o time tricolor.

Com o acerto iminente com o colombiano, o Fluminense se afastou temporariamente da negociação por Dantas, do Novorizontino. O clube do interior, aliás, decidiu aumentar a pedida pelo jovem zagueiro. Caso o cenário não mude, é improvável que o negócio vá para frente.

Millán começou a carreira no Internacional de Palmira, da Colômbia. Após passar por Patriotas e Santa Fé, foi contratado pelo time uruguaio em 2025. Ele tem 50 jogos pelo Nacional com quatro gols e três assistências. O colombiano é canhoto e joga preferencialmente pelo lado esquerdo da zaga, onde atua Freytes pelo Tricolor das Laranjeiras.

O atleta, por fim, foi um dos destaques da campanha do Nacional (URU) no título uruguaio do ano passado, sendo o jogador com mais minutos na temporada e marcando quatro gols e dando três assistências.

