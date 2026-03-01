Vasco vence o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão Sub-20

O Vasco mantém o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Sub-20. Neste domingo (1), o Cruz-Maltino venceu o São Paulo por 2 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ), pela terceira rodada da competição da categoria. Gustavo Guimarães e Andrey Fernandes marcaram os gols da equipe carioca. O Tricolor paulista, por outro lado, perdeu a primeira.

O Vasco, com nove pontos, mantém os 100% de aproveitamento e lidera o torneio com nove pontos. Já o São Paulo, após sofrer sua primeira derrota no torneio, com quatro pontos, fica na sétima posição.

Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio do Vasco, a defesa do São Paulo afastou de cabeça e Gustavo Guimarães aproveitou para acertar um belo chute de primeira, da entrada da área. O time mandante ampliou aos nove da segunda etapa. Dentro da área, Andrey Fernandes desviou chute rasteiro do companheiro Ramon Rique e mandou para o fundo das redes.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Cruzeiro, enquanto o São Paulo encara o Grêmio. A CBF, portanto, ainda vai definir datas e horários das partidas.

