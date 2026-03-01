América-MG x Botafogo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Botafogo fazem duelo nesta segunda-feira (2), às 15h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG). As joias do Bairro, aliás, ocupam a 12ª posição, com três pontos. Do outro lado, o Coelho está na zona de rebaixamento, com apenas um pontos. Assim, o time mineiro vai em busca da sua primeira vitória na competição.

Onde assistir

A partida entre América-MG e Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20, aliás, terá a transmissão da Botafogo TV.

Como chega o América-MG

Do outro lado, o América-MG vive um momento de busca por estabilidade neste início. O “Coelhinho”, tradicionalmente uma das bases mais fortes do país, ainda não venceu na competição após duas rodadas disputadas. Na estreia, a equipe perdeu de goleada para o Corinthians por 4 a 0, enquanto na segunda rodada empatou com o Fluminense por 2 a 2, em casa.

Como chega o Botafogo

O Botafogo, portanto, vive um início de temporada equilibrado no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026. Após um tropeço na estreia, o time comandado por Rodrigo Bellão conseguiu somar seus primeiros pontos e busca agora uma sequência positiva para entrar na zona de classificação (G-8). Na última rodada, o time reagiu ao vencer o Avaí por 2 a 1, jogando como mandante.

AMÉRICA-MG x BOTAFOGO

Brasileirão Sub-20 – 3ª rodada

Data-Hora: 2/3/2026 (segunda-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG)

AMÉRICA-MG: Ítalo; Kappel, Luis Henrique, Thallyson, Zanon; Gabriel Silva, Otávio, Júlio; Kaique Zizero, Pedro Castro e Gustavo Correa. Técnico: Eduardo Guadagnucci.

BOTAFOGO: Cristhian Loor; Kauã Branco, Riquelme, Kauã Cruz, Bernardo Valim (C); Jhoan Hernández, Kauan Toledo, Matheusinho; Kadir, Felipe Januário, Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão.

Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Assistentes: Rodney Faria Lima (MG) e Luciana Oliveira Eleoteria Rodrigues (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.