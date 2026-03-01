Real Madrid x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

Após cumprir missão pela Champions, o Real Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol em busca da aproximação do líder Barcelona. Nesta segunda-feira (2), os Merengues recebem o Getafe no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela 26ª rodada. No último encontro entre as equipes, o Real levou a melhor na casa do adversário. Na tabela, a equipe merengue soma 60 pontos na segunda posição, quatro a menos que o Barcelona. Do outro lado, o Getafe ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos, e em caso de triunfo pode subir na classificação.
Onde assistir
A partida entre Real Madrid e Getafe, pela 26ª rodada da La Liga, portanto, terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Getafe
O time comandado por José Bordalás não tem desfalques por suspensão, mas segue monitorando a condição física de alguns atletas após o desgaste das últimas rodadas. Conhecido por montar “paredões” contra os gigantes espanhóis, os Azulones, portanto, devem manter sua estrutura com duas linhas de quatro bem compactas. Além disso, apostam na velocidade de Bertuğ Yıldırım para incomodar a defesa merengue.
Como chega o Real Madrid
Do outro lado, Real Madrid garatiu vaga às oitavas de final da Champions League no meio de semana. Agora, pela quinta temporada seguida, irá enfrentar o Manchester City em um mata-mata continental. Antes do início destes duelos, terá dois jogos válidos pela La Liga. O time busca concentração para tentar seguir na coloca dos rivais.
Para se aproximar do Barça, que venceu o Villarreal no sábado (28), o técnico Arbeloa terá que remontar a defesa. Huijsen e Raúl Asencio se lesionaram e são baixas no duelo. A tendência, aliás, é que Alaba faça a dupla de zagueiros com Rüdiger. Outro desfalques é Kylian Mbappé, com problema crônico no joelho. O atacante, aliás, não tem prazo para um retorno. Já Rodrygo deve ser relacionado após recuperação de uma lesão.
REAL MADRID x GETAFE
La Liga – 26ª Rodada
Data-Hora: 2/3/2026 (segunda-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba e Álvaros Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Federico Valverde e Ardar Güler; Vinícius Júnior e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.
GETAFE: David Soria; Kiko Femenía, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero e Juan Iglesias; Mario Martín, Luis Milla e Arambarri; Martín Satriano e Luis Vázquez. Técnico: José Bordalás.
Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
VAR: Valentín Pizarro Gómez
