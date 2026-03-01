Vasco vai intensificar conversas para contratar Renato Gaúcho

O Vasco definiu o alvo para assumir o comando técnico para sequência da temporada. O clube não quer esperar por Artur Jorge e vai reforçar os contatos para contratar o técnico Renato Gaúcho para substituir Fernando Diniz. Assim, ex-treinador do Fluminense surge como favorito. A informação é do “ge”.

Renato e seu estafe ouviram os valores, abaixo do que haviam indicado nas confirmas iniciais, e ficaram de fazer uma contraproposta nesta segunda-feira. Enquanto isso, o Vasco ganha tempo no aguardo de um sinal verde de Artur Jorge. O técnico português é o alvo preferido mas ainda depende de definir seu futuro no Al Rayyan, do Catar.

Renato Gaúcho está livre no mercado há quase cinco meses. Ele pediu demissão do Fluminense após enfrentar críticas internas e externas, especialmente depois da eliminação para o Lanús nas quartas de final da edição anterior da Copa Sul-Americana.

O treinador, aliás, foi alvo do Vasco no fim de 2024, após a demissão de Rafael Paiva. O técnico não aceitou o convite da direção de Pedrinho, que contratou Fábio Carille no início de 2025. Renato Gaúcho, de 63 anos, teve duas passagens no comando do Vasco: a primeira entre 2005 e 2007 e a segunda em 2008.

A derrota por 2 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ampliou a crise em São Januário. O confronto direto envolvia duas equipes que estavam na zona de rebaixamento. Com o resultado, o Vasco chegou ao segundo revés na competição e caiu para a lanterna, com apenas um ponto.

