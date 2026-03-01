Madureira x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o vice na Recopa para o Lanús, o Flamengo já tem mais uma decisão pela frente na temporada. Nesta segunda-feira (2), o Rubro-Negro reencontra o Madureira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, às 21h, no Maracanã. Na ida, o time de Filipe Luís venceu por 3 a 0 e abriu uma elástica vantagem no confronto, deixando o Flamengo confortável para confirmar a vaga na decisão do Estadual.

Com o placar, o Flamengo pode perder até mesmo por dois gols de diferença que está na final, enquanto o Madureira precisa de uma goleada de pelo menos quatro gols para virar o placar no agregado e ficar com a vaga. Se empatar o confronto no agregado, o Tricolor Suburbano leva a definição para os pênaltis. Diante disso, quem vencer enfrenta Fluminense ou Vasco na final de jogo único.

Onde assistir

A partida entre Madureira e Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, terá a transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Madureira

O Tricolor Suburbano não tem desfalques confirmados para o confronto de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2026. Assim, precisando de uma virada histórica no Maracanã para avançar à final, Toninho Andrade deve mandar a campo a mesma formação da partida anterior.

A última vez que o Madureira superou o adversário foi no Carioca de 2007, quando venceu por 1 a 0 no jogo de ida da final da Taça Guanabara. Na volta, entretanto, o Fla se impôs e venceu por 4 a 1, com gols de Renato Abreu, Renato Augusto e dois de Souza.

Como chega o Flamengo

O cenário do jogo contrasta com o início turbulento de temporada. Utilizando o elenco sub-20 nas primeiras rodadas, o Flamengo chegou a flertar com a parte baixa da tabela e viu o risco de rebaixamento entrar no debate. A reação, no entanto, veio com a força máxima e recolocou o time na briga pelo título, porém ainda não convenceu com boas atuações. Além disso, o time perdeu para o Corinthians e Lanús nas finais da Supercopa e Recopa, respectivamente.

No último sábado, torcedores do Flamengo foram ao Ninho do Urubu para protestar. Os presentes estiveram com faixas com escritos: “Salário em dia, porrada em falta”, “Boto incompetente” e “diretoria amadora”. A polícia, aliás, esteve presente no local.

Dentro de campo, o Flamengo optou por poupar quatro jogadores considerados titulares e vai rodar o elenco. Jorginho, Léo Pereira, Pulgar e Bruno Henrique não estarão relacionados para o duelo. O último já vem há um tempo com quadro de pubalgia, mas jogou normalmente contra o Lanús. O único desfalque rubro-negro para a partida, aliás, é Saúl. O meia espanhol, portanto, continua se recuperando da cirurgia no tornozelo esquerdo.

MADUREIRA x FLAMENGO

Campeonato Carioca – Semifinal (Jogo de volta)

Data-Hora: 2/3/2026 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso e Fubá; Everton, Juninho e Jacó; Geovane Maranhão. Técnico: Toninho Andrade.

FLAMENGO: Andrew, Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares

VAR: Philip Georg Bennett





