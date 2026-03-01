Pentacampeão do mundo, Edmilson é contratado pela CBF; saiba função

Edmilson, ex-zagueiro de São Paulo, Palmeiras e Barcelona, é o novo funcionário da Confederação Brasileira de Futebol. O ex-jogador irá colaborar em eventos e projetos especiais da CBF. A oficialização da contratação do jogador, que foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, se deu neste domingo (1º).

A experiência adquirida ao longo de anos no futebol entre clubes brasileiros e europeus será utilizada para ajudar a desenvolver iniciativas estratégicas, de acordo com a CBF. Ele, portanto, atuará em contato com clubes, federações, confederações e stakeholders.

“Quero agradecer, em nome do Samir, a toda a diretoria da CBF por me convocar para esta nova etapa da minha vida. Representei durante anos a Seleção dentro de campo e agora será fora do campo. É um momento especial para se aproximar dos jogadores que fizeram história pela Seleção Brasileira. Estou muito feliz de chegar aqui e ajudar a construir algo grande e gigante na CBF e na Seleção Brasileira”, completou Edmilson.

Edmilson, aliás, acumula também vivência como gestor de projetos sociais – a exemplo de sua instituição em sua cidade natal, Taquaritinga, a Fundação Edmilson -, o que lhe permitirá atrair parcerias institucionais.

A chegada de Edmilson é também uma iniciativa da entidade de se reaproximar e valorizar os campeões mundiais, entre os principais responsáveis para a construção da grandeza do futebol brasileiro.

