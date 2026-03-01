Roma vacila no fim e cede empate à Juventus no Italiano; Wesley fez golaço

O lateral ex-Flamengo Wesley fez um golaço para a Roma neste 3 a 3 com a Juventus neste domingo, 1/3, pela 27ª rodada do Italiano. Em casa, no estádio Olímpico, os romanistas chegaram a estar vencendo por 3 a 1 até os 33 minutos da etapa final. Mas falharam e cederam o empate. O jogo foi excelente, com muitas variáveis e seis gols. Wesley abriu o placar para a Roma com um golaço. No segundo tempo, Francisco Conceição fez um golaço deixando tudo igual. Mas logo Ndicka e Malen recolocaram o time da casa na frente. Mas a Juve buscou o empate. Boga diminuiu e Gatti, que entrou aos 44 da etapa final, colocou 3 a 3 no placar aos 48 minutos.
Assim, a Roma perde a chance de encostar no terceiro colocado Napoli, que tem 53 pontos, o que aconteceria se vencesse. Com o empate, vai aos 51 pontos, em quarto lugar (a última vaga à Champions). Mas com o Como (49 pontos) e a Juventus (47) muito próximos do G4. O Italiano tem a Inter de Milão disparada na frente, com 67 pontos e o Milan em segundo com 57.
Wesley coloca a Roma na frente
Wesley, que no Flamengo e na Seleção é lateral-direito, mas na Roma atua na ala esquerda, voltou a fazer um belo jogo. E foi coroado ao abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, quando recebeu na entrada da área e dali mesmo bateu colocado, no ângulo esquerdo de Mattia Perin, para fazer seu quarto tento na temporada italiana. O gol fez justiça ao melhor time no primeiro tempo. A Roma criou a maioria das oportunidades, com duas finalizações perigosas de Pellegrini, uma de Malen, além do gol do brasileiro e uma cabeçada de Cristante. A Juve teve uma cabeçada bem perigosa de McKennie que foi para fora e nada mais.
No segundo tempo, a Juventus empatou logo aos dois minutos em belo gol de Francisco Conceição, chutando da entrada da área pela esquerda após passe do zagueiro brasileiro Bremer. Contudo, a Roma mostrava maior imposição tática e voltou a ficar na frente do placar aos oito minutos, com o zagueiro marfinense Evan Ndicka concluindo um cruzamento da direita após um escanteio de mangas curtas. A Juventus sentiu o gol, deu espaços e, aos 18, Koné observou a infiltração de Malen pela esquerda e lançou o holandês, que ganhou da marcação na velocidade e bateu na saída do goleiro Mattia Perin para fazer 3 a 1.
Juventus busca o empate
Contudo, a Juventus aproveitou que a Roma deu espaços e, bem mais ofensiva, conseguiu chegar ao gol aos 33 minutos. Zhegrova cruzou, o zagueiro Celik e o juventino Yildiz dividiram no alto e a bola sobrou para o chute de primeira de Boga para diminuir o placar. Este gol acordou de vez o time visitante, que acabou buscando o empate heroico no finzinho dos acréscimos. Aos 48 minutos, numa falta pela direita, a bola foi levantada, McKennie roçou de cabeça, deixando Gatti, que entrara aos 44 do segundo tempo, livre na cara do goleiro Svilar. Foi ajeitar, mandar a bomba e correr para festejar com a pequena torcida da Juventus que foi até Roma acompanhar o seu time.
Jogos da 27ª Rodada do Italiano
Sábado (28/2)
Parma 1×1 Cagliari
Como 3×1 Lecce
Verona 1×2 Napoli
Inter 2×0 Genoa
Domingo (1/3)
Cremonese 0x2 Milan
Sassuolo 2×1 Atalanta
Torino 2×0 Lazio
Roma 3×3 Juventus
Segunda-feira (2/3)
Pisa x Bologna- 14h30
Udinese x Fiorentina – 16h45
